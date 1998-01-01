Новости На Майорке решили запретить «пьяный туризм» Наши эксперты комментируют ужесточение мер на популярном испанском курорте и обсуждают, не скажется ли оно на российском турпотоке

Власти испанского города Пальма-де-Майорка хотят ужесточить меры наказания для туристов за пьянство и запретить различные акции по продаже дешевой выпивки, сообщает британское издание Express. В столице испанского острова Майорка Пальме местный совет обсуждает меры противодействия "пьяному туризму". Речь идет о запрете ночных гуляний с выпивкой на улицах между 22:00 и 8:00 утра, акций в барах "два алкогольных напитка по цене одного" и так называемых "счастливых часов". Совет обсудит эти меры с жителями и отельерами до начала летнего сезона, чтобы предстоящий сезон не омрачило недисциплинированное поведение туристов. Ожидается, что в случае достижения договоренности действующие законы ужесточат в течение трех месяцев. Местная полиция поддерживает решение властей Пальмы. Если предлагаемые меры вступят в силу, то в барах и пабах будет запрещено пить после официального закрытия. Клиенты не смогут брать стаканы или бутылки с выпивкой на вынос, а если они будут за этим пойманы, то заплатят штраф. Ранее об ужесточении мер против туристов за пьянство объявил популярный курорт Ибица. Как отмечает «Интерфакс», ранее, в конце сентября прошлого года, тысячи жителей Майорки выходили на улицы Пальмы с плакатами "Туристы, езжайте домой!", так как, по их мнению, наплыв туристов угрожает их самовыражению и экологии города. Так, по мнению 56% опрошенных жителей Балеарских островов, число туристов летом превышает допустимые масштабы, несмотря на экономические преимущества этого явления. Как отметил, комментируя нам эту новость, Дмитрий Жемчугов, начальник отдела бронирований компании «ВАМ Тур», «инициатива хорошая, в Испании действительно есть города, которым своеобразный «комендантский час» просто необходим. В основном это должно относиться к местам, популярным у молодежи, шумят преимущественно там. При этом Майорка – это место для семейного пляжного отдыха, не уверен, что там актуально будет вводить такие меры. На туристическом потоке из России, полагаю, это нововведение никак не скажется. Ведь Майорка - недешевое направление и наши туристы, отдыхающие на острове, обычно ведут себя «прилично». В свою очередь, Нелли Огурцова, генеральный директор компании «Время-тур», отметила в беседе с нами: «Я не думаю, что решение местных властей негативно скажется на желании российских туристов посетить Майорку. Нашим туристам не интересны «счастливые часы», они к ним не привязаны, поскольку едут отдыхать туда с семьями,и выбирают хорошие отели. Размещение дешевого типа предпочитают европейские туристы. Сама я очень люблю отдыхать на Майорке и никогда не видела там ни протестов местных жителей против туристов, ни пьяных беспорядков». Наконец, Роман Руденко, директор по туризму компании «Туртранс-Вояж», отметил в беседе с нами: «На российском турпотоке этот запрет никак не скажется, большей актуальностью этот вопрос будет пользоваться у европейской молодежи. Наши туристы предпочитают отдыхать в Испании семьями, поэтому, если запрет будет принят, то он только повысит интерес семей к отдыху. Многие, например, просто боятся выбирать отели, расположенные неподалеку от баров и дискотек, поскольку считают такое соседство не лучшим. Очень хорошо, что власти Пальма-де-Майорки обратили свое внимание на эту проблему и думают, как ее решить». /TOURBUS.RU

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