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Не стало основателя компании «Мондо Турс» Андриса Калнинша/ Сотрудники Ростуризма и "Турпомощи" были эвакуированы из-за угрозы взрыва/ Водителя туристического автобуса из Петербурга осудили за гибель пассажира

Не стало основателя компании «Мондо Турс» Андриса Калнинша

Не стало Андриса Калнинша – одной из самых заметных и ярких личностей в российском турбизнесе 90-х – начала 2000-х годов.

Напомним, что компания «Мондо Турс», которую он основал в 1994 году, была в свое время одним из ведущих российских операторов на итальянском, французском, греческом и ряде других европейских направлений. Программы «Мондо Турс» всегда отличались продуманностью и особой, присущей этой компании «интеллигентностью».

В начале двухтысячных «Монд Турс» отправлял ежегодно за рубеж около 30 тыс. туристов. В 2009 году 75% акций «Мондо Турс» приобрел холдинг BTA Group, но туроператор продолжал еще несколько лет работать под прежним брендом.

В последние годы Андрис работал в компании «Пегас Туристик». Друзья говорят, что в последнее время он сильно болел, и в понедельник его не стало. Андрису было всего 60 лет.

ИД «Турбизнес» выражает искреннее соболезнование всем, кто знал этого прекрасного профессионала и очень веселого и доброго человека.

Сотрудники Ростуризма и "Турпомощи" были эвакуированы из-за угрозы взрыва

Сотрудники Ростуризма и ассоциации "Турпомощь" были вчера эвакуированы из здания на ул. Мясницкой, 47, в Москве из-за угрозы взрыва, сообщили "Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

В ассоциации "Турпомощь" подтвердили, что работа организации была временно приостановлена.

Ранее осведомленный источник заявил "Интерфаксу" о том, что порядка 30 зданий "заминировали" неизвестные в понедельник в Москве. Звонки поступили в ряд столичных департаментов, районных управ, несколько больниц, правительство Московской области, приемную Госдумы, Финансового казначейства, Государственной фельдъегерской службы, а также техцентра "Орбита". Из помещений учреждений правительства Москвы эвакуировано около 200 человек.

Водителя туристического автобуса из Петербурга осудили за гибель пассажира

Водитель туристического автобуса из Санкт-Петербурга осужден за ДТП, повлекшее за собой гибель пассажира, сообщает прокуратура Республики Карелия.

"Приговором Лахденпохского районного суда 61-летний житель города Санкт-Петербурга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, в январе 2017 года водитель автобуса перевозил туристов из Санкт-Петербурга в город Сортавала. Он превысил скорость, не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате погибла пассажирка автобуса.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок один год.

/TOURBUS.RU



