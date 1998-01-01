Лучше всего туристов перевозят из Пулково Emirates и Nordwind

В рамках ежегодной церемонии LED Together, проводимой управляющей аэропортом Петербурга компанией Воздушные Ворота Северной Столицы (ВВСС), на днях были названы лауреаты в 12 номинациях за 2017 год, – сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Кроме лучших авиакомпаний, победивших в других номинациях, были названы и первенствовавшие в сфере туризма. Так, лауреатом в номинации «Наибольший вклад в развитие въездного туризма» стала авиакомпания Emirates.

По данным ВВСС, перевозчик, который с помощью регулярных рейсов на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 777 обеспечивает приток в Петербург гостей из стран Ближнего Востока, Азии, Африки, Австралии и региона Индийского океана, в 2017 году обслужил в Пулково 151 тыс. пассажиров.

В свою очередь, наградой за наибольший вклад в развитие выездного туризма отмечена компания Nordwind Airlines. Согласно статистике Пулково, в течение прошлого года перевозчик летал из питерского аэропорта по 15 международным и российским маршрутам и обслужил более 428 тыс. пассажиров.

Кроме них, награду в номинации «Наиболее успешное новое направление» от имени ВВСС получил крупнейший низкобюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air, «открывший» с помощью регулярных рейсов для Петербурга Будапешт. Несмотря на то, что компания приступила к полетам из Пулково в столицу Венгрии лишь 27 августа 2017 года, за четыре месяца прямыми рейсами между Петербургом и Будапештом воспользовались 14 тыс. пассажиров.

И направление демонстрирует дальнейший рост пассажиропотока, в связи с чем Wizz Air весной этого года вновь намерена увеличить частоту полетов.

Стоит напомнить, что по итогам 2017 года Пулково установило рекорд, впервые за свою историю обслужив 16,1 млн человек (на 21,6% больше, чем в 2016-м). По результатам прошлого года маршрутная сеть аэропорта достигла 155 внутренних и международных направлений, а регулярные полеты по ним выполняли 72 авиакомпании.

«В 2017-м Пулково достигло исторического рекорда по пассажиропотоку и вошел в лидеры рынка по темпам увеличения объема перевозок, – заявил по этому поводу Владимир Якушев, генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы». - Одним из основных драйверов роста послужило восстановление спроса на перелеты за рубеж за счет стабилизации курсов валют и других макроэкономических факторов. Кроме того, оператор аэропорта совместно с администрацией Петербурга продолжил успешную работу по наращиванию маршрутной сети.

Благодаря широкому спектру тарифов и услуг, предлагаемых авиакомпаниями, нам удалось создать новые возможности для деловых и туристических путешествий в Петербург и из него».

По оценке петербургских туроператоров, одной из важных составляющих успеха аэропорта стало оживление на чартерных направлениях. «Безусловно, ведущим среди них в 2017-м стало турецкое: благодаря ему удалось выправить ситуацию как в туризме, так и в сфере перевозок», - считают эксперты.

Это мнение подтверждает и статистика Пулково: по итогам прошлого года самым востребованным зарубежным направлением стал маршрут в турецкую Анталью. Кроме нее, в пятерку лучших по объему пассажиропотока за рубеж из чисто «отпускных» направлений вошла Ларнака, а вторую и третью строчку рейтинга популярности утренних рейсов заняли Симферополь и Сочи.

/TOURBUS.RU