Новости Южная Корея и Япония будут продвигать в России совместные проекты Туристические представительства двух стран представили в рамках прошедшего в Москве Antor MICE workshop новый совместный проект Корея и Япония: цветущий путь на Восток»

В минувший четверг в московском отеле TheRitz-Carlton прошел тринадцатый ежегодный Antor MICE workshop, организованный Ассоциацией национальных туристических офисов в России (АНТОР). Особое внимание участников мероприятия, посвященного развитию делового туризма, привлекла совместная презентация Национальной организации туризма Кореи (НОТК) и Японской национальной туристической Организации (JNTO) под названием «Корея и Япония: цветущий путь на Восток». Спикером НОТК выступила Екатерина Лопухина, директор по маркетингу московского отделения НОТК. Также в представлении проекта приняли участие г-жа Айри Мотокура, директор московского представительства JNTO и г-н Канг Намгю, директор московского офиса НОТК (на фото), а также г-н Джанг Cонгсик, региональный директор по продажам и маркетингу компании Korean Air в России и странах СНГ. Предваряя презентацию проекта, Екатерина Лопухина отметила, что у офисов по туризму Японии и Кореи открытые дружеские отношения. Кроме того, туристический поток в эти азиатские государства в последние годы неуклонно растет. Все это способствовало созданию необычного совместного проекта «Корея и Япония: цветущий путь на Восток», призванного открывать новые туристические маршруты. Валерий Коровкин, начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства Ростуризм, посетивший мероприятие, в своем вступительном слове высоко оценил совместный проект двух стран, отметив уникальность и перспективность этого начинания. Г-жа Айри Мотокура рассказала о том, что Япония становится все более популярным туристическим направлением у россиян, значительную роль в этом сыграло облегчение визового режима между Японией и Россией. Московский офис JNTO проводит большую работу по развитию новых туристических направлений, чтобы показать гостям не только традиционно популярные города Токио, Киото и Осаку, но и другие, не столь многолюдные, но очень интересные места. В прошлом году число иностранных граждан, посетивших Японию, «побило все рекорды» за всю историю туризма и составило более 28 миллионов человек, таким образом динамика роста по сравнению с 2016 годом составила 19,3%. Японское правительство поставило новую задачу – увеличить этот показатель до 40 миллионов к 2020 году, когда пройдут Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио. В 2017 году зарегистрировано более 77 тысяч визитов из России в Японию, таким образом, рост по сравнению с 2016 годом составил, 40,8%. Это самый высокий показатель въезда российских граждан с начала статистических наблюдений. Г-н Канг Намгю, директор Московского офиса НОТК, в своем выступлении отметил, что количество туристов из России в Южную Корею за последний год заметно увеличилось. В 2017 году Корею посетило более 270 тыс. россиян. И, несмотря на то, что путь из России в Корею не близок, многие хотят увидеть ее достопримечательности, уникальные памятники культурного наследия. Корея может предоставить для бизнес-туризма лучшие конференц-центры, площадки для встреч и переговоров. Помимо этого, природа страны красива в любое время года, а туристов ждут живописные горы и чистое море. В Корее пройдет такое объединяющее весь мир событие, как Олимпийские игры, что также поможет поддержать туристический интерес. «Я уверен, что объединенный тур по Корее и Японии подарит вашим клиентам особый незабываемый опыт» - резюмировал г-н Канг Намгю. Он добавил, что Корея обладает огромным потенциалом в качестве центра транзитного туризма, поскольку Сеул открывает дальнейший путь во многие страны восточного полушария, в том числе, в Японию. А добраться до Сеула из России можно прямыми авиарейсами компании Korean Air, которые совершаются практически ежедневно, следуя далее в Японию и другие точки мира. /TOURBUS.RU

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