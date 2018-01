Новости Выяснилось, на чем летают по России бизнес-путешественники Сервис OneTwoTrip for Business назвал нам российские авиакомпании, которые пользуются наибольшим спросом у бизнес-туристов

Сервис OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в минувшем году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Данный сервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых туров, а не поездок в целях туризма и отдыха. Абсолютным лидером рейтинга стал «Аэрофлот», на который приходится почти половина всех совершенных пользователями OneTwoTrip for Business перелетов. Второе место заняла авиакомпания S7 Airlines, третье - Utair. “Большинство бизнес-поездок в России совершается между Москвой и крупнейшими региональными центрами. Расположение авиакомпаний в рейтинге объясняется в первую очередь географией полетов и частотами, способными удовлетворить эти потребности. Плюс к этому бизнес-путешественники более требовательны к сервису. Аэрофлот позиционирует себя в качестве лидера рынка в том числе по этому критерию, относя свой продукт к премиальному сегменту, а также продает бизнес-класс на всех направлениях маршрутной сети», - прокомментировал нам результаты опроса директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков. Как отметили также в компании, в прошлом году пользователи сервиса посетили более ста городов России и мира, на внутренние перелеты при этом пришлось 85% оформленных билетов. При этом портрет бизнес-путешественника имеет ряд отличий от портрета пользователя cервиса OneTwoTrip для обычных туристов. Во-первых, среди бизнес-аудитории больше мужчин (78% против 63% среди обычных путешественников). Во-вторых, 70% оформленных билетов здесь приходится на пассажиров в возрасте от 26 до 40 лет. Среди физических лиц доля этого сегмента меньше на 20%. В-третьих, бизнес-путешественников отличает существенно меньшая глубина бронирования. Большинство перелетов они совершают в течение двух недель с момента покупки и практически не покупают билеты с вылетом позднее двух месяцев. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка