Новости Таиланд и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма Туроператоры комментируют подписанное соглашение и рассказывают о тенденциях спроса на тайском направлении в этом сезоне

Министерство спорта и туризма Таиланда и Ростуризм подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма на период 2018-2020 годов, сообщили нам в пресс-службе российского турведомства. «Данная программа нацелена на увеличение совместных туристических потоков и обеспечение безопасности путешественников», — говорится в сообщении. Соглашение было подписано в рамках туристского форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходил в Чиангмае с 21 по 27 января. Кроме того, 2 февраля в Таиланде откроется Русский туристический клуб. На открытии клуба Россию будет представлять посол РФ в Таиланде Кирилл Барский, а зарубежных партнеров — министр туризма и спорта Таиланда Вирасак Ковсурат. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, которого цитирует пресс-служба, страны, входящие в АСЕАН, пользуются популярностью у российских туристов, предпочитающих проводить отпуск за рубежом. «В этой связи обеспечение комфортного и безопасного отдыха наших граждан является ключевым аспектом нашего взаимодействия с Ассоциацией. При этом государства Юго-Восточной Азии являются динамично растущим туристским рынком, и мы ставим в качестве одной из целей сотрудничества наращивание въездного турпотока из этого региона», – отметил руководитель Ростуризма. Как отметили в PR-cлужбе компании «Натали Турс», комментируя по нашей просьбе информацию о подписании российско-тайского соглашения о туризме, «новость, опубликованная на сайте Ростуризма, о подписанной программе совместных действий туристических властей России и Таиланда не содержит конкретных цифр о размере бюджета, который планируется направить на увеличение взаимных турпотоков и обеспечение безопасности путешественников. Без понимания того, в каком размере и какие конкретные усилия будут направлены на реализацию заявленной программы, данную новость сложно комментировать. Конечно, в наше неспокойное время, вопросы безопасности туристов на курортах имеют первостепенное значение и дополнительные меры только приветствуются. Сегодня Таиланд – одно из самых популярных направлений на рынке и продаёт себя само. Компания "Натали Турс" имеет многолетний опыт работы на этом направлении и, конечно, всячески поддерживает подобные инициативы туристических властей нашей страны и Таиланда. При этом, как отметили в компании, «в «Натали Турс» зимние продажи Таиланда составляют примерно 77% от общего годового потока. Если сравнивать наши новогодние продажи Таиланда этого и прошлого года, то в целом мы довольны результатом. Хотя количество туристов выросло несущественно, но мы отмечаем увеличение среднего чека. Связываем мы это с изменением продуктовой модели и отказом от чартерной перевозки в пользу регулярных рейсов российских и международных перевозчиков». Как добавили в компании, «Таиланд, как популярное массовое пляжное направление, важен для туроператора. Но хороших курортов и интересных мест для посещения в стране намного больше, чем тот массовый продукт, который сейчас предлагается на российском рынке. Интересен для посещения Север страны, индивидуально продаются курорты Хуахин и Ча-Ам, острова-курорты в Сиамском заливе и на Андаманском море. Более дорогой, а потому видимо и редкий на нашем рынке продукт - комбинированные пляжно-экскурсионные программы, в состав которых входит отдых в Таиланде в сочетании с экскурсионными программами в соседних странах – Камбодже и Лаосе. В свою очередь Татьяна Круглова, PR-менеджер компании TUI, отметила в беседе с нами: «Таиланд - стабильно востребованное направление, поэтому считаем, что любые подобные соглашения, направленные на улучшение условий отдыха туристов и увеличение турпотока, могут только способствовать дальнейшему спросу. Таиланд - очень важное направление для российского рынка, поэтому необходимо работать над укреплением и развитием наших партнерских отношений». Как добавила наш эксперт, «Таиланд – большая страна, и она обладает множеством интересных курортов. Даже сложно назвать места, которые были бы обделены вниманием отдыхающих. Но если посмотреть на этот вопрос с туроператорской точки зрения, то можно сказать, что есть курорты, которым можно уделять больше внимания, такие, например, как Хуахин». /TOURBUS.RU

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