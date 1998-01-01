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Таможенники стали получать информацию о дорогих зарубежных покупках российских туристов

Стали известны причины и подробности неприятных инцидентов с «элитными» туристами, возвращавшимися в Россию после новогодних каникул

Таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом, - сообщила сегодня газета "Ведомости".

После новогодних каникул некоторых состоятельных россиян ждал неприятный сюрприз — в аэропорту их встречали таможенники со списком дорогих и незадекларированных покупок, - пишет издание.

Проблемы возникли у многих клиентов бизнес-джетов, рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с руководителями нескольких операторов бизнес-авиации.

На незаконном ввозе товаров попались и крупные бизнесмены, и госслужащие, сообщил сотрудник авиакомпании, которая занимается частными перевозками. Как рассказал изданию федеральный чиновник, сейчас таможня проводит более сорока экспертиз незадекларированных покупок на сумму около двухсот миллионов рублей.

Сейчас без пошлины в Россию можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до десяти тысяч евро. С суммы выше этого порога требуется заплатить пошлину 30%, иначе грозит штраф, конфискация товара и даже уголовная ответственность.

Таможня стала узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом через систему tax free и от зарубежных коллег, сообщил сотрудник правоохранительных органов. Оба канала информации полностью заработали в ноябре-декабре. Число нарушений растет, больше всего их выявляют у пассажиров Шереметьево, подтвердил представитель Федеральной таможенной службы. С декабря прошлого года таможенники, по его словам, пресекли десятки попыток незаконного ввоза дорогих часов, украшений, одежды и аксессуаров известных брендов.

Узнавать о покупках tax free за рубежом таможне помогают налоговики, объяснил старший юрист "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Алексей Карчемов. Обмен информацией происходит довольно оперативно, поэтому после проставления иностранной таможней штампа о возврате НДС данные о человеке, его покупке и рейсе попадают и к российской таможне, отметил юрист.

Обмен информацией между правоохранителями обычно используют при дорогих покупках, это взаимодействие регулируют 296 договоров и меморандумов о таможенном сотрудничестве, заключает издание.

При этом, как напоминает сегодня «Коммерсант», в минувшем декабре Федеральная таможенная служба также расширила перечень сведений для оформления покупок в иностранных интернет-магазинах, доставляемых экспресс-перевозчиками. Кроме паспортных данных, покупателям теперь нужно указывать ИНН и предоставлять скриншоты или ссылки на заказанный товар.

/TOURBUS.RU