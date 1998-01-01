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Аркадий Дворкович: «Соглашение по авиабезопасности полетов между Россией и Египтом подготовлено»/ В Париже уровень воды в Сене достиг пика паводка/ Роспотребнадзор предупредил о переносчиках лихорадки Зика в Турции

Аркадий Дворкович: «Соглашение по авиабезопасности полетов между Россией и Египтом подготовлено»

Соглашение по авиабезопасности полетов между Россией и Египтом подготовлено, российская сторона ожидает подписания документа египетской стороной. Об этом в интервью ТАСС сегодня сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы изначально говорили, что должно быть соглашение, которое касается вопросов безопасности. Оно было подготовлено. Я так понимаю, что египетская сторона его готова подписать, иначе бы не возобновилась дискуссия", - сказал он.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что регулярные воздушные перевозки между Москвой и Каиром могут начаться в середине февраля.

Ожидается, что на маршрут между двумя столицами будут работать национальные перевозчики «Аэрофлот» и Egypt Air.

В Париже уровень воды в Сене достиг пика паводка

Сегодня во французской столице уровень воды в реке Сена поднялся до отметки в 5,8 метра, что стало пиковым показателем за время январского паводка, сообщает радиостанция France Info.

По данным местных метеорологических служб, вода в Сене на этом уровне продержится до вторника, после чего ситуация начнет возвращаться в норму.

Из-за наводнения в Парижском регионе эвакуировали уже около 1,5 тыс. человек, сотни домов остались без электричества.

Кроме того в Париже приостановлено движение речного транспорта, закрыты станции скоростной железнодорожной линии RER C.

В течение выходных в одном из самых известных музеев Франции — Лувре — были закрыты нижние залы из-за угрозы подтопления. Руководство музея Орсэ ввело в действие экстренный план спасения предметов искусства.

В 11 французских департаментах, в том числе в Сене и Марне, О-де-Сене и Валь-де-Марне, продолжает действовать повышенный — оранжевый — уровень опасности из-за наводнения.

Отмечается, что период с декабря по январь стал третьим самым дождливым временем за время наблюдения метеорологов, которые были начаты в 1900 году.

Роспотребнадзор предупредил о переносчиках лихорадки Зика в Турции

Роспотребнадзор предупредил россиян об обнаружении в Турции комаров — переносчиков лихорадки Зика.

"По данным министерства здравоохранения Турции на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом, после посещения Кубы", — говорится в сообщении ведомства.

В сообщении отмечается, что распространение ареала обитания комаров прогнозируется также на центральные районы страны и северное побережье Черного моря.

"Официальные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки Зика на территории Турции", — добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании своих поездок.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, вирус, вызывающий болезнь Зика, переносят комары рода Aedes. Симптомы болезни, вызванной вирусом Зика, могут включать незначительное повышение температуры, кожную сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общее недомогание или головную боль. Эти симптомы обычно сохраняются в течение 2-7 дней.

/TOURBUS.RU