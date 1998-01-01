«Карлсон Туризм» меняет фирменный стиль и выходит на новые направления

Туроператор рассказал журналистам о ситуации на рынке класса «премиум» и изменениях в компании

25 января в столичном StandART Hotel прошла пресс-конференция туроператора «Карлсон Туризм». Разговор шел об оценке общей ситуации на туристическом рынке в сегменте «премиум», итогах продаж 2017 года, планах на новый сезон и изменениях, которые произошли в компании.

Главная новость от «Карлсон Туризм» – изменение фирменного стиля. Свое двадцатилетие в 2017 году компания отметила в игровом стиле, созданном на основе известных графических традиций двадцатого века - своеобразный коктейль из liberty, steampunk и книжной графики конца 19 века.

Двадцатилетие компании стало символическим переходом в новую эпоху: период зрелости и стабильности, внимательности к деталям и понимаю собственных сил и возможностей. В новом логотипе появился знак компаса, который символизирует следование заданному курсу, достижение поставленных целей.

Впервые компания ввела в обиход двузначное графическое обозначение бренда из двух первых буквы – этот своеобразный знак качества – «Качество Туризма = Карлсон Туризм».

Именно, высокое качество турпродукта и доверие к бренду, позволило компании «Карлсон Туризм» в 2017 году не просто вернуться к докризисному результату по объемам продаж, но и нарастить рабочую агентскую базу, а также существенно увеличить продажи сразу по нескольким направлениям.

Константин Ордовский-Танаевский, акционер и председатель правления директоров «Карлсон Туризм» особо отметил, что «только внимание к каждой детали путешествия, к соотношению цена/качество продукта – дают туроператору шанс успешно работать на рынке. В 2017 году мы не просто добились хороших успехов на фоне общего роста рынка, а получили существенный рост сразу на нескольких принципиальных направлениях компании, таких как Италия, Греция, Франция, ОАЭ, Мальдивы, а также морские круизы. А это стало возможным только благодаря доверию со стороны агентств. Не только наших постоянных партнеров, но и новых, которые в своей работе дали нам самое ценное – своего клиента».

«На 21% выросла рабочая агентская база «Карлсон Туризм» в 2017 году, -тирассказала в своем выступлении Екатерина Федорова. - Нам все больше доверяют региональные агентства, мы активно работаем с сетевыми структурами… Мы предлагаем очень комфортную комиссионную политику. Стандартная комиссия для новых агентств в 2017 году составляла 11%, плюс дополнительный 1% можно было получить при бронировании туров через онлайн.

«Тарифы онлайн» – старейшая система онлайн-бронирования на российском рынке – за последние два года была серьезно модифицирована. В ближайшее время, агентства смогут собирать полноценный динамический пакет, в том числе на основе FIT-контрактов туроператора.

Серьезные технические изменения коснулись и нашего круизного департамента и их сайта cruiseluxe, что тут же отразилось на объемах продаж, которые выросли по сравнению с 2017 годом на 74%».

Екатерина Федорова представила и другие цифры по росту объемов продаж: «Итальянское направление вернулось к докризисному уровню продаж, спрос на отдых в этой стране увеличился на 33%. При этом продажи туров на юг Сардинии выросли на 32%, а на север острова на 48%.

По итогам года зафиксирован кратное увеличение продаж туров на Мальдивах на 132%, в ОАЭ на 112%, в Грецию на 108%, во Франциюна 74%. Общий рост продаж компании за 2017 год составил 44%».

«Современная реальность требует нового подхода к самым привычным вещам, например, к процессу обучения, - поделилась с журналистами Мария Малышева, заместитель генерального директора по маркетингу, рекламе и PR - Мы переформатировали традиционные семинары и веббинары на современный KT-Vlog.

С ноября по январь вышло три выпуска с ведущим Сардманом. Первые отзывы от агентов показали, что такой формат востребован и интересен. За 7-10 минут агенты получают максимум информации о приоритетных направлениях, отелях и бонусных программах компании. Все выпуски KT-Vloga доступны на Youtube-канале «Карлсон Туризм».

/TOURBUS.RU