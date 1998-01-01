Sichuan Airlines связал Сычуань и берега Невы

Эксперты обсуждают востребованность нового прямого рейса из Петербурга в китайский мегаполис Чэнду

С 26 января открыто регулярное авиасообщение между Петербургом и столицей провинции Сычуань (КНР) Чэнду (на фото): теперь лайнер А330-300 китайской авиакомпания Sichuan Airlines дважды в неделю (по средам и пятницам) станет доставлять пассажиров в обе стороны по удобному для них расписанию, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Петербург последовательно расширяет полетную программу в Китай: в прошедшем году стразу три китайских перевозчика выполняли из Пулково прямые регулярные полеты в Пекин, Урумчи и Шанхай, а чартеры, кроме столицы КНР, летали в Ухань, Макао и Тайбэй.

Маршруты обслуживают авиакомпании Hainan Airlines, China Southern Airlines и China Eastern Airlines, и Sichuan Airlines стала четвертой, выполняющей регулярные рейсы из города на Неве в Китай.

Как заявил во время церемонии встречи первого рейса из Чэнду Евгений Ильин, коммерческий директор управляющей Пулково компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), «запуск регулярного авиасообщения будет способствовать взаимному развитию наших регионов, укреплению связей между двумя городами и росту туристического потока с обеих сторон».

По его словам, в 2017 году прямой пассажиропоток между Петербургом и городами КНР вырос на 32% по сравнению с 2016 годом и превысил 223 тыс. человек.

«Теперь туристы из Чэнду смогут прилететь к нам напрямую, а у петербуржцев появляется возможность отправиться в город, знаменитый Китайским естественным природным заповедником больших панд, – подчеркнул он. – Уверен, что рейс будет пользоваться спросом».

Г-н Ли Гуан, заместитель генерального директора авиакомпании Sichuan Airlines, специально прилетевший в Петербург первым рейсом, поблагодарил Пулков» за хорошую организацию приема воздушного судна и его экипажа.

Он также выразил уверенность в развитии взаимовыгодного сотрудничества. А на прямой вопрос о том, будут ли доступны россиянам билеты на этот рейс, заявил, что «они уже поступили в продажу и любой желающий может их приобрести».

Действительно, уже сейчас на многих интернет-сайтах, реализующих авиабилеты (Biletix. OneTwoTrip и др.) можно приобрести билеты даже на ближайшие даты на маршрут Петербург-Чэнду по цене около 29 тыс. рублей в обе стороны.

В свою очередь Юрий Цуркан, председатель Совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму, подтвердил, что в первую очередь рейс рассчитал на туристов из провинции Сычуань. «Мы давно работали над возможностью его открытия, поскольку это позволит напрямую доставлять в Петербург жителей этого густонаселенного региона Китая, – говорит он. – Первый же рейс прибыл с высокой загрузкой. Скорее всего, со временем к нему появится интерес и со стороны россиян. Поэтому уверены в том, что маршрут станет популярным и станет пользоваться спросом».

По всей вероятности, в этом убеждены все организаторы рейса: маршрут обслуживает современный лайнер вместимостью около трехсот человек, который способен во время длительного перелета (а рейс из Петербурга в Чэнду длится свыше 8 часов) предоставить комфорт и качественный сервис.

При этом эксперты полагают, что основными пассажирами рейса, конечно, станут китайские туристы, для которых открывается новая возможность оказаться в Петербурге, не прибегая к пересадкам.

/ TOURBUS.RU