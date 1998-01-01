Новости Горячие новости Меры безопасности серьезно усилены в барселонском соборе Саграда Фамилия/ МИД РФ предупредил туристов об «оранжевом» уровне опасности в Западной Европе из-за непогоды/ Более 74 тыс. человек эвакуировано на Филиппинах из-за активности вулкана Майон

Меры безопасности для туристов усилены в барселонском соборе Саграда Фамилия Меры безопасности серьезно усилены в знаменитом соборе Саграда Фамилия в Барселоне, сообщает издание El Pais. С 1 января в соборе установлены десять новых сканеров и металлодетекторов на входе, штат расширен на 12 человек, до 40 сотрудников. На всей территории объекта установлено больше камер, которые позволят более тщательно отслеживать перемещения посетителей и передавать данные в интеллектуальную систему, которая использует технологию распознавания лиц. Как пишет газета, новые устройства позволят ускорить пропуск туристов внутрь до 1,5 тыс. человек в час. Четыре досмотровых рамки предназначены для участников групповых экскурсий, еще шесть — для индивидуальных визитов. В целом досмотр при входе в храм аналогичен тому, что проходят пассажиры в аэропорту. На эти цели потратили 2 млн евро. Руководство музея отмечает, что новые меры безопасности не являются прямым следствием террористических атак в августе прошлого года в Барселоне и Камбрилсе, хотя установлено, что эти атаки имели одной из целей именно собор Святого Семейства. И все-таки, отмечается в сообщении, в большей степени эти меры связаны с веяниями времени, которые требуют более строгого подхода к досмотру посетителей. До настоящего момента все туристы досматривались визуально, но даже такой досмотр позволил выявить ножи различных размеров, газовые баллончики для самозащиты, а также пневматическое оружие. МИД РФ предупредил туристов об «оранжевом» уровне опасности в Европе из-за непогоды В странах Европы сохраняется «оранжевый» уровень опасности из-за плохих погодных условий, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) «Метеообстановка в Европе – 26 января "оранжевый" уровень опасности в ряде районов Испании (порывистый ветер, волнение на море), Франции (осадки, подтопления), Греции (порывистый ветер), Италии (порывистый ветер, грозы, дожди)», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ. В понедельник «оранжевый» уровень опасности также был объявлен в Австрии, Швейцарии, Германии и Норвегии (порывистый ветер, осадки, сход лавин). Более 74 тысяч человек эвакуировано на Филиппинах из-за активности вулкана Майон Более 74 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающейся сейсмической активности вулкана Майон на Филиппинах, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс». Все эвакуированные расселены в нескольких десятках пунктов временного размещения. Накануне сообщалось об эвакуации около 60 тыс. человек. Местные власти опасаются, что вулкан может проявлять активность на протяжении нескольких месяцев, в результате чего местные жители не смогут в течение долгого времени вернуться домой. Согласно данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, в среду и утром в четверг в районе вулкана были зафиксированы небольшие подземные толчки. Выбросы лавы достигали 500 м в высоту, а столбы пепла поднимаются на три километра. Ранее на этой неделе уровень опасности извержения вулкана Майон был повышен до четвертой из пяти категорий. Вулкан проявляет активность с прошлой недели. Он расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное — в 1814 году: тогда погибли 1,2 тыс. человек. /TOURBUS.RU



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