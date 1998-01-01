Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: За год Болгарию посетили 600 тысяч российских туристов Туроператоры обсуждают спрос на болгарском направлении в нынешнем зимнем сезоне и планы на летний период

Как сообщил на этой неделе в ходе пресс-конференции в Москве посол Болгарии в России г-н Бойко Коцев, по информации Минтуризма Болгарии, за 11 месяцев 2017 года в стране побывало 8,4 млн иностранных туристов (+7,3% к уровню 2016 года), что стало очередным рекордом во въездном туризме Болгарии. Большая часть зарубежного турпотока (62%) пришлась на туристов из стран Евросоюза, ключевые въездные рынки – Германия, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды - показали двузначный рост. При этом в 2017 году в Болгарию приехало около 600 тыс. российских туристов. По его словам, это на 3-4% меньше, чем в 2016 году. По информации АТОР, некоторый спад в 2017 году подтверждают и российские туроператоры. Основными его причинами, по мнению игроков рынка, стали возвращение Турции на российский рынок, рост стоимости проживания в болгарских отелях летом 2017 года и проблемы с перевозкой на болгарские курорты (в частности, отмены рейсов «ВИМ-Авиа» в первой половине сезона-2017). В итоге продажи туров в Болгарию летом прошлого года фактически остались на уровне 2016 года или, по мнению ряда игроков, даже немного упали в объеме. Так, Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group, говорит о 5%-ном спаде спроса на летний сезон 2017 в сравнении с 2016 годом. О незначительном падении спроса на Болгарию в прошлом году сообщили также туроператоры «НТК Интурист» и «TUI Россия». При этом туроператоры, опрошенные АТОР, отмечают, что по акциям раннего бронирования спрос на летние туры в Болгарию пока остается близким к показателям 2017 года. Так, сейчас туристы Coral Travel в основном бронируют туры на 10-14 ночей и отели, предлагающие питание «все включено». Средняя стоимость туров на этапе раннего бронирования – 35 - 40 тыс. рублей на человека. У туристов ANEX Tour пользуются спросом туры в Болгарию на 7-10 ночей, отели преимущественно 2 - 4*, питание RO, BB, HB. Туристы ICS Travel Group активно бронируют южное побережье Болгарии, гостиницы категории 3-4* с питанием «все включено». По наблюдениям компании, более активно в этом году бронируются детские группы, которые едут на сборы, отдых и фестивали. По информации туроператора «НТК Интурист», продажи туров на болгарское побережье на лето 2018 года идут немного слабее прошлогодних. В топе запросов по-прежнему отели бюджетного уровня, а также наиболее популярные отели с хорошим уровнем сервиса. По мнению большинства опрошенных туроператоров, цены на размещение в Болгарии на летний сезон-2018 выросли не слишком значительно: от 3 до 10%. По имеющейся на сегодня информации, чартерные цепочки на болгарские курорты ведущих туроператоров стартуют с конца мая - в начале июня. Так, у Coral Travel полетная программа в Болгарию заявлена с 1 июня на рейсах «Уральских авиалиний». Все летние программы в Болгарию ANEX Tour стартуют с конца мая. В частности, первый чартер из Москвы полетит 28 мая. ICS Travel Group начинает летние программы на болгарском направлении 1 июня. В Варну туроператор предлагает перевозку на рейсах «Болгария Эйр», в Бургас – на рейсах «Ямал» и «Болгария Эйр». Кроме того, туристы могут отправиться на отдых и на регулярных рейсах «Аэрофлота» и S7 Airlines. Программа по Болгарии у туроператора «TUI Россия» стартует с 28 мая и продлится по 14 сентября. В то же время, характеризуя текущий спрос на зимние горнолыжные туры в Болгарию в зимнем сезоне 2017-2018, туроператоры в основном отмечают, что основной пик продаж этого продукта пришелся на новогодние даты. «В начале сезона спрос на горнолыжные туры в Болгарию был неплохим, после праздников он снизился», - отмечает Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel. Наибольший спрос на новогодние даты и спад после них подтверждают и представители туроператора ANEX Tour. «По результатам предварительных продаж можем отметить небольшой спад на горнолыжный отдых в Болгарии в сравнении с прошлым зимним сезоном. Внушительная часть всех продаж пришлась на период раннего бронирования - новогодний период прошел в соответствии с нашими ожиданиями и планами», - говорят в компании. По оценке Анны Филатовской из ICS Travel Group, спрос на горнолыжные туры в Болгарию сейчас также снизился – примерно до 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В то же время, как отметила в беседе с нашим порталом гендиректор компании «Балкан Экспресс» Елена Маркелова, «спрос на горнолыжную Болгарию остался на уровне прошлого года, но уровня позапрошлого года вряд ли достигнет. При этом горнолыжные туры на 23 февраля и 8 Марта в этом сезоне пользуются у нас особой популярностью. Туры, которые захватывают эти праздничные даты, распродаются даже активнее и раньше, чем туры на Новый год. Поездки организуются на круглогодичных регулярных рейсах, поэтому горнолыжный сезон в Болгарии заканчивается тогда, когда заканчивается снег (в прошлом году он лежал до конца апреля). Болгария привлекает туристов своей ценой – это низкобюджетный горнолыжный отдых, – живописной природой, разнообразием apres-ski, вкусной кухней и отличным шопингом». В свою очередь, Федор Севастидис, директор офиса «Музенидис Трэвел – София», в беседе с нами отметил, что «Болгария - очень колоритная страна с красивыми горными пейзажами, заповедными местами, историческими памятниками, уютными городами. Мы советуем забронировать экскурсии или же взять машину напрокат и поездить по стране, посмотреть Софию, Тетевен, Плевен – это всесезонные возможности. А зимой, конечно же, рекомендуем Банско – горнолыжную жемчужину Болгарии - отправиться сюда можно и поклонникам активного отдыха, и тем, кто просто хочет подышать воздухом гор и отдохнуть от суеты. На курорте работает собственный офис «Музенидис Трэвел», и наши специалисты всегда на связи с нашими туристами. Относительно туров на предстоящие февральские и мартовские праздники могу сказать, что у нас не наблюдается особо выраженного спроса именно на мартовские выходные. Туристы «Музенидис Трэвел» для этого праздника больше выбирают более «весенние» варианты отдыха Грецию или Кипр, где уже уверенная весна, или же экскурсионную Грузию. А в Банско они едут независимо от праздничных дат». /TOURBUS.RU

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