Новости Рынок лечебного и оздоровительного туризма растет быстрее, чем мировой ВВП Эксперты комментируют данные Euromonitor International о мировом росте спроса на программы медицинского и спа-туризма

Как сообщили нашему порталу в Российской ассоциации медицинского туризма, согласно данным экспертов Euromonitor International, рынок медицинского туризма в минувшем году ожидаемо продолжил рост, опережая развитие глобальной экономики, и перешагнул отметку в 4% (по сравнению с мировым ВВП - 3,5%). Таким образом, доходы от медицинского туризма в 2017 году составили 15 млрд долларов, а оздоровительного – 40 млрд долларов. По прогнозам того же Euromonitor International, к 2022 году эти цифры увеличатся еще на треть. При этом интересно, что в минувшем году наибольшее число медицинских туристов выезжало из Китая – эта страна по данному показателю впервые обогнала США. Предполагается, что такая тенденция сохранится как минимум в ближайшие пять лет и Китай станет крупнейшим источником спроса на выездной медицинский туризм. Самые посещаемые для лечения страны среди китайцев – Таиланд и Сингапур. В соответствии с проведенными опросами, медицинские туристы в целом остаются удовлетворены оказанными за рубежом услугами. Однако одной из главных причин недовольства по-прежнему указывается языковой барьер. При этом в исследовании указывается, что общая информация о состоянии здоровья в мире за 2017 год говорит об увеличении продолжительности жизни, что также предполагает дальнейшее развитие оздоровительных и медицинских турпрограмм. Среди главных причин этого эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) называют более здоровый образ жизни, повышение доходов и улучшение образования. Комментируя эти цифры, Татьяна Соколова, генеральный директор компании «МедикаТур», отметила: «Спрос на медицинский и оздоровительный туризм в прошедшем году вырос в нашей компании по сравнению с 2016 годом примерно в два раза. При этом наша компания специализируется больше на медицинском туризме, чем просто на оздоровлении. У нас сейчас много запросов по ортопедии, кардиологии. В «топе» сейчас пластическая хирургия в Южной Корее, терапия стволовыми клетками и многое другое. Среди программ курортного оздоровления очень популярны программы лечения остеопороза на курорте Терме-Олимия в Словении. Причем больше всего запросов на такие программы поступает весной и осенью. Интересную программу мы подготовили на период проведения зимней Олимпиады - Южнокорейская клиника предоставит российским туристам скидку на все программы диагностики в размере 30%. Мы очень надеемся, что будет много желающих не упустить такую возможность и совместить посещение соревнований и высококлассное обследование. А на мартовские праздники у нас уже есть запросы на курорты Литвы и Словении». В свою очередь, Елена Тверина, руководитель отдела Словения компании «ПАКС», отметила в беседе с нами, что «оздоровительные и лечебные туры приобретают все большую популярность у наших туристов, поскольку многие соотечественники стали уделять должное внимание своему здоровью – ведь мы живем в бешеном ритме, неправильно питаемся и т.д. На сегодня Словения может предложить большой спектр оздоровительных и спа-услуг туристам. Это круглогодичное направление, где почти в каждом отеле есть бассейны с термальной водой. В прошлом году наша компания отметила рост продаж примерно на 10% по сравнению с 2016-м. Многие спа-комплексы Словении предлагают своим гостям прекрасные оздоровительные и спа-программы. Словения хорошо известна на российском рынке, поэтому многие отели от 4* и выше набирают в штат русскоязычных сотрудников и врачей, чтобы клиенты чувствовали себя максимально комфортно. Наши партнеры с принимающей стороны всегда готовы помочь с коммуникацией клиентам, если вдруг случается так, что в отеле по-русски не говорят. Хотя такого почти никогда не бывает». /TOURBUS.RU Напоминаем, что Workshop «Путешествие за здоровьем», организованный ИД «Турбизнес» при поддержке Ростуризма, пройдет 12 апреля в Москве. На Workshop «Путешествие за здоровьем» вы сможете: напрямую пообщаться с ведущими российскими и зарубежными туроператорами, специализирующихся на лечебно-оздоровительном, медицинском туризме, санаториями, SPA и Wellness курортами, отелями, оздоровительными центрами, клиниками, национальными офисами по туризму, системами бронирования санаториев, пансионатов, отелей.

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