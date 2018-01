Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: В этом году морские просторы начнут бороздить три новых гигантских круизных лайнера Нашему порталу стало известно о том, что интересного появится на новых мегалайнерах Symphony of the Seas, MSC Seaview и Norwegian Bliss

Компания Dreamlines рассказала нашему порталу о трех главных новинках круизного рынка в наступившем году – лайнерах-гигантах Symphony of the Seas, MSC Seaview и Norwegian Bliss. Symphony of the Seas Первый в списке новинок — отныне самый большой в мире круизный лайнер Symphony of the Seas (на фото). В свой первый круиз лайнер отправится уже этой весной — 31 марта из Барселоны. Лайнер рассчитан на 6780 пассажиров. На новом корабле туристов, в частности, ждут: Ultimate Family Suite — семейная каюта размером в 125 кв. м, специально разработана для большой семьи. В каюте можно будет, в частности, обнаружить стену LEGO и аэрохоккей для детей, балкон с гамаком и полноразмерным джакузи и горку, ведущую из детской спальни прямо в гостиную. В круизе туристов ждет и множество тематических ресторанов на любой вкус. Блюда из морепродуктов можно будет попробовать в ресторане Hooked, мексиканскую кухню – тако и буррито — в кафе El Loco Fresh Mexican. Детей порадует сладкий бар — Sugar Beach Candy & Ice-Cream. Новый уровень развлечений для всей семьи — шоу на льду «1977», лазерный пейнтбол, новое шоу Hiro в акватеатре, симуляторы серфинга, тарзанка, скалодром и даже ледовый каток. Маршруты круизов на Symphony of the Seas будут проходить по Средиземному морю в период с марта по октябрь и по Карибским островам начиная с ноября 2018 г. MSC Seaview Следующий, не менее ожидаемый круизный лайнер, который будет представлен в этом году, – MSC Seaview. Его церемония крещения запланирована на 2 июня 2018 года. MSC Seaview — это корабль-близнец нового лайнера MSC Seaside. На новом корабле туристов ждут 18 палуб, полных развлечений, ресторанов и баров. Длина судна составляет 323 метра. Обладая тоннажем в 154 тыс. тонн, MSC Seaview вмещает 5429 пассажиров. Вот самые основные новинки, которые ждут туристов на MSC Seaview. На лайнере запланировано множество панорамных площадок, где можно будет насладиться прекрасными пейзажами и свежим морским воздухом во время обеда или ужина. Вас ждут панорамный бассейн на открытой палубе, позволяющий находиться на солнце еще дольше, променад с видом на море на 360°, стеклянный атриум сразу на четырех палубах. Предусмотрены многочисленные развлечения для всей семьи: во время круиза можно будет попробовать один из самых больших и самых интерактивных водных аттракционов в море – аквапарк с пятью горками, две из которых скоростные. На лайнере MSC Seaview туристы побывают в ресторане паназиатской кухни, где будет представлено меню от знаменитого шеф-повара Роя Ямагучи. Также на борту корабля появится ресторан Ocean Cay, предлагающий изысканные рыбные блюда и замечательную винную карту, ресторан итальянской кухни Bistrot порадует вас закусками из различных видов сыров, блюдами из фуа-гра и сочными стейками с соусом из голубого сыра. Лайнер будет ходить в круизы по Средиземному морю с июня по ноябрь 2018 г. из портов Франции, Италии, Испании и Мальты. На зимний сезон 2018 – 2019 гг. корабль отправится в Южную Америку. Norwegian Bliss Круизная компания Norwegian Cruise Line называет свой новый лайнер Norwegian Bliss «самым невероятным кораблем» своего флота. На лайнере будут собраны уникальные развлечения и захватывающие шоу, которые туристы смогут оценить уже этим летом. Лайнер будет вмещать 4004 пассажира. Среди новинок: Настоящая гоночная трасса на открытой палубе лайнера, аквапарк с водными горками и зоной для детей, высокоскоростная горка Ocean Loops и лазерный тир. Во время круиза туристы посетят один из самых известных бродвейских мюзиклов Jersey Boys и комедийный клуб, предлагающий выступления талантливых стендап-комиков. Мясные блюда по лучшим рецептам и с вкуснейшими соусами туристы смогут попробовать в барбекю-ресторане Texas Smokehous, а десерт – блины, конфеты и торты - в шоколадном баре Coco. Круизный лайнер Norwegian Bliss сконструирован специально для круизов по Аляске летом и для круизов по Карибским островам зимой. /TOURBUS.RU Напоминаем, что традиционный ФЕСТИВАЛЬ КРУИЗОВ пройдет в 2018 году в двух российских столицах: 21 февраля - Санкт-Петербург

27 февраля – Москва До встречи на главном профессиональном событии отечественного круизного рынка!

