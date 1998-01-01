Новости Депутаты предлагают спонсировать молодежный туризм Наши эксперты обсуждают готовящийся законопроект о льготах для молодых туристов, путешествующих по России

В Госдуме обсуждается законопроект о введении субсидии на оплату транспорта и проживания для молодых путешественников в поездках по России, льготы могут достичь 50% от стоимости услуг. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на депутата Наталью Кувшинову. «Молодым людям необходимо выделять субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять льготы на транспорт. Также следует разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного молодежного туризма», — рассказала она. Депутат отметила, что соответствующий законопроект планируется разработать в течение весенней сессии в Госдуме. При этом инициативу уже поддержали в Ростуризме и Министерстве культуры РФ. Как отмечает канал RT со ссылкой на советника руководителя Ростуризма и гендиректора компании «Випсервис» Дмитрия Горина, лишь немногие молодые люди сегодня могут позволить себе частые поездки по России из-за цен на билеты и гостиничные номера. По его словам, в среднем молодежь тратит от 700 до 1,5 тыс. рублей на автобусные туры, от 3 до 10 тыс. рублей — на туры выходного дня и от 9 до 25 тыс. рублей — на недельные путешествия. При этом 60% всех расходов составляет транспорт. «Предоставление льгот и субсидий могло бы внести вклад в развитие внутреннего туризма и создать дополнительные рабочие места в регионах», — уверен эксперт. Комментируя нашему порталу эту новость, гендиректор компании «Орфей» Михаил Романов отметил, что «Законопроект о субсидировании оплаты транспорта и проживания для молодых туристов, собирающихся путешествовать по России, вызывает большой интерес. В советские времена студенты и школьники имели 50%-ю скидку на проезд по железной дороге, так что идея эта не новая, но положительная. При этом пока что не совсем понятно, кто и как будет пользоваться этими льготами. Нужно будет определить возрастные рамки группы, которая будет попадать под определение «молодой путешественник» и решить, какие документы нужны будут для подтверждения этого статуса. Думаю, будет правильнее, если это будет паспорт, а не студенческий билет. Нельзя обойти вниманием и вопрос регулирования цен для молодежи на проживание в отелях, ведь в основном они частные. Так что было бы неплохо ввести какие-то льготы для тех отельеров, кто будет предоставлять скидку на проживание молодых туристов. Так что субсидирование - это хорошая идея, которую нужно грамотно дополнить». Как добавил наш эксперт, «Будет хорошо, если этот законопроект будет дополнен пунктом о снижении стоимости билетов в театры и музеи для молодых людей, ведь без духовного развития у нас также нет будущего». «К большому сожалению, у нас пока нет отдельного молодежного туризма. Даже нет критериев для создания специальных туров для молодых туристов, так что фронт работ большой» - отметил в заключениe Михаила Романов. В свою очередь Ирина Глазкова, исполнительный директор компании «Роза Ветров» отметила в беседе с нами, что «Сегмент молодежного туризма на российском туристическом рынке представлен очень слабо. Причин для этого может быть несколько: высокая стоимость путевок, проживания и билетов на траспорт. У нас отсутствует как таковой даже некогда очень развитый детско-юношеский туризм. Для того чтобы изменить положение дел, подстегнуть интерес молодого поколения к внутреннему туризму нужно не просто выделять субсидирование и вводить какие-то льготы, но комплексно пересмотреть законодательную базу». «Если ребенок не привык отдыхать в России, почему во взрослом возрасте он должен отдавать предпочтение внутреннему туризму, а не поездке за границу?» - заключила наш эксперт. /TOURBUS.RU

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