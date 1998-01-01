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26 января
Депутаты предлагают спонсировать молодежный туризм

Наши эксперты обсуждают готовящийся законопроект о льготах для молодых туристов, путешествующих по России


В Госдуме обсуждается законопроект о введении субсидии на оплату транспорта и проживания для молодых путешественников в поездках по России, льготы могут достичь 50% от стоимости услуг. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на депутата Наталью Кувшинову.

«Молодым людям необходимо выделять субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять льготы на транспорт. Также следует разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного молодежного туризма», — рассказала она.

Депутат отметила, что соответствующий законопроект планируется разработать в течение весенней сессии в Госдуме. При этом инициативу уже поддержали в Ростуризме и Министерстве культуры РФ.

 

Как отмечает канал RT со ссылкой на советника руководителя Ростуризма и гендиректора компании «Випсервис»  Дмитрия Горина, лишь немногие молодые люди сегодня могут позволить себе частые поездки по России из-за цен на билеты и гостиничные номера. По его словам, в среднем молодежь тратит от 700 до 1,5 тыс. рублей на автобусные туры, от 3 до 10 тыс. рублей — на туры выходного дня и от 9 до 25 тыс. рублей — на недельные путешествия. При этом 60% всех расходов составляет транспорт.

«Предоставление льгот и субсидий могло бы внести вклад в развитие внутреннего туризма и создать дополнительные рабочие места в регионах», —  уверен эксперт. 

 

Комментируя нашему порталу эту новость, гендиректор компании «Орфей» Михаил Романов отметил, что «Законопроект о субсидировании оплаты транспорта и проживания для молодых туристов, собирающихся путешествовать по России,  вызывает большой интерес. В советские времена студенты и школьники имели 50%-ю скидку на проезд по железной дороге, так что идея эта не новая, но положительная.

При этом пока что  не совсем понятно, кто и как будет пользоваться этими льготами. Нужно будет определить возрастные рамки группы, которая будет попадать под определение «молодой путешественник» и решить, какие документы нужны будут для подтверждения этого статуса. Думаю, будет правильнее, если это будет паспорт, а не студенческий билет.

 

Нельзя обойти вниманием  и вопрос  регулирования цен для молодежи на проживание в отелях, ведь в основном они частные. Так что было бы неплохо ввести какие-то льготы для тех отельеров, кто будет предоставлять скидку на проживание молодых туристов. Так что субсидирование - это хорошая идея, которую нужно грамотно дополнить».

 

Как добавил наш эксперт, «Будет хорошо, если этот законопроект будет дополнен пунктом о снижении стоимости  билетов в театры и музеи для молодых людей,  ведь без духовного развития у нас также нет будущего».

«К большому сожалению, у нас пока нет  отдельного молодежного туризма. Даже нет критериев для создания специальных туров для молодых туристов, так что фронт работ большой» - отметил в заключениe Михаила Романов.

  

В свою очередь Ирина Глазкова, исполнительный директор компании «Роза Ветров» отметила в беседе с нами, что «Сегмент молодежного туризма на российском туристическом рынке представлен очень слабо. Причин для этого может быть несколько: высокая стоимость путевок, проживания и билетов на траспорт. У нас отсутствует как таковой даже некогда очень развитый детско-юношеский туризм.

Для того чтобы изменить положение дел, подстегнуть интерес молодого поколения к внутреннему туризму нужно не просто выделять субсидирование и вводить какие-то льготы, но комплексно пересмотреть законодательную базу».

 

«Если ребенок не привык отдыхать в России, почему во взрослом возрасте он должен отдавать предпочтение внутреннему туризму, а не поездке за границу?» - заключила наш эксперт.  

/TOURBUS.RU


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