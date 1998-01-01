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СК «Согласие» завершила выплаты компенсаций клиентам туроператора «Вэст-лайн Трэвел»/ Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в Сербии/ Украинскому водителю предъявлены обвинения из-за гибели двух россиянок в Таиланде

СК «Согласие» завершила выплаты компенсаций клиентам туроператора «Вэст-лайн Трэвел»

Страховая компания «Согласие» возместила ущерб 45 туристам, обратившимся за компенсациями в связи с прекращением деятельности туроператора «Вэст-лайн Трэвел» на общую сумму более 6 млн рублей, сообщили порталу г в пресс-службе компании.

«По состоянию на 24 января в СК «Согласие» поступило 45 обращений от пострадавших туристов. Почти половина из них приобрели у «Вэст-лайн Трэвел» туры на отдых в Индию. Среди стран, в которых клиенты туроператора не смогли полностью воспользоваться оплаченными услугами, оказались ОАЭ, Китай, Шри-Ланка, Грузия, Вьетнам.

Общая сумма выплат составила более 6 млн рублей. Страховщик произвел необходимые выплаты за неисполнение туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта», — говорится в сообщении.

Туроператор «Вэст-лайн Трэвел» в ноябре прошлого года заявил, что уходит с рынка из-за падения спроса на его продукт. По данным ассоциации "Турпомощь", общее число пострадавших клиентов составило около 100 человек, а стоимость оплаченных ими путевок — 6,8 млн рублей. Ответственность компании за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта была застрахована в СК «Согласие» на 50 млн рублей.

Ростуризм исключил ООО "Вэст-лайн Трэвел" из Единого Федерального реестра туроператоров.

Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в Сербии

Роспотребнадзор предупредил о сохраняющейся неблагополучной ситуации по кори в Сербии.

"С начала октября 2017 года на территории страны зарегистрировано 1327 случаев кори, 33% заболевших госпитализировано, у 12,4% — отмечены тяжелые осложнения в виде пневмонии. Кроме того, зарегистрировано пять летальных исходов", — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на данные института общественного здравоохранения Сербии.

Наибольшее число случаев кори зарегистрировано в городах Белград, Ниш, Кралево, на территориях Косово и Метохия среди населения в возрасте младше пяти лет и старше 30 лет.

Указывается, что основной причиной вспышки в Сербии, как и в других странах Европы, является низкий охват плановой иммунизацией населения (менее 73%) – это самый низкий уровень среди стран Балканского полуострова.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан на эпидемиологическую обстановку и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Украинскому водителю предъявлены обвинения из-за гибели двух россиянок в Таиланде

Гражданину Украины предъявлены обвинения в неосторожном вождении после того, как в ДТП на Пхукете в Таиланде с его участием погибли две россиянки, сообщает в четверг портал Phuket News.

«Полиция Пхукета подтвердила, что Артему Сердюкову предъявлены обвинения в неосторожном вождении, повлекшем гибель двух россиянок. Тем не менее, расследование еще не завершено, пока нет результатов теста на алкоголь и наркотики», — говорится в сообщении.

ДТП с участием украинца и россиянок произошло днём в воскресенье недалёко от посёлка Баан-Дон, в курортном районе Чернгталай. Nissan, в котором они ехали, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с мини-вэном в лоб.

После ДТП россиянки, одной из которых 68 лет, а другой 67, были доставлены в больницу, но спасти их не удалось.

Как сообщалось ранее, две россиянки приехали на Пхукет 23 декабря и остановились в Камале.

/TOURBUS.RU