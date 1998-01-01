Сена вышла из берегов

Туроператоры рассказали, повлияло ли на планы из клиентов серьёзное наводнение в столице Франции, в результате чего закрылись популярные туристические объекты

Как сообщает сегодня портал издания Conde Nast Traveler, планы туристов в Париже нарушены из-за наводнения: в городе закрыто несколько железнодорожных станций, не совершаются круизы по Сены, работа крупных музеев приостановлена.

По информации портала, Париж переживает самый влажный январь за столетие. «Вода в Сене поднялась больше, чем на пять метров, и ее высота продолжает расти со скоростью 1-2 см в час. Уже затоплены прибрежные улицы, закрыты одна из основных линий скоростных пригородных поездов (RER) и несколько туристических достопримечательностей, включая часть Лувра», — говорится в сообщении.

При этом ожидается, что к субботе ситуация в Париже ухудшится, уровень воды поднимется до 6,2 метров.

«Интерфакс» сегодня подтверждает, что в настоящее время закрыта линия поезда RER, которая проходит вдоль левого берега Сены близ таких достопримечательностей, как Нотр-Дам де Пари, музей д’Орсе, Марсово поле. Ожидается, что третья линия скоростного метро будет закрыта до пятницы.

В Лувре предприняты чрезвычайные меры, чтобы предотвратить ущерб от воды для экспонатов. Нижний уровень отдела восточных искусств музея закрыт до воскресенья.

Музей Орсе также принял меры для сохранения произведений искусства и объявил о закрытии в ночь на четверг и переносе запланированных мероприятий на февраль.

Кроме этого, закрыты круизы по Сене, так как суда не могут пройти под мостами при нынешней высоте воды.

При этом сообщается, что не только столичный французский регион столкнулся с проблемой наводнений, вызванных продолжительными ливнями. Местные метеорологические службы объявили ранее на этой неделе повышенный — оранжевый — уровень опасности в 23 французских департаментах, расположенных на востоке и северо-востоке страны.

Руководитель департамента выездного туризма компании «KMP-Group Маргарита Гончаренко между тем сообщила в беседе с нами: «На наш взгляд, угрозы спросу в связи с наводнением в Париже нет. Во всяком случае, количество бронирований туров во Францию и французскую столицу не уменьшилось. Мы ожидаем стабильно высокого спроса на Францию в ближайшие недели и месяцы.

У нас есть запросы на туры в Париж на 23 февраля есть, их достаточно много, но по количеству они, все же, уступают турам на 8 марта. Стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом спрос на туры на 23 февраля немного упал, что, скорее всего, связано с тем, что в этом угоду мы отдыхаем в феврале три дня вместо четырех».

В свою очередь Наталья Наталья, менеджер по продажам компании Jazz Travel, в беседе с представителем нашего портала отметила: «Никакой официальной информации о том, что положение дел обстоит очень серьезно мы не получали. В настоящий момент наших туристов в Париже нет, а отмены туров никто не запрашивал. Наоборот, спрос хороший, особенной популярностью пользуются туры на 8 марта».

Наконец, Ирина Мануэльская руководитель отдела продаж компании Sodis отметила в беседе с нами: «У нас сейчас в Париже находятся на отдыхе две семьи, никаких жалоб от них мы не получали, наоборот они довольны отдыхом. От коллег пришла информация, что Лувр закрыт, там действительно эвакуируют нижние этажи, чтобы спасти предметы искусства, но это достаточно рядовая ситуация, поэтому никакой паники нет.

Забронированные туры никто не отменяет, туристы интересуются отдыхом на 8 марта во Франции».

/TOURBUS.RU