Новости Ранее бронирование авиабилетов перестало быть самым выгодным Компания Skyscanner рассказала нашему порталу о неожиданных результатах анализа бронирования российскими туристами авиарейсов

Компания Skyscanner проанализировала данные по бронированиям перелетов из России и по стране за прошедшие два года и выяснила, что единые рекомендации по тому, за сколько дней или месяцев до поездки выгоднее всего покупать билеты, больше не работают - для каждого маршрута они теперь свои. Ранее аналитики компании стремились определить универсальную цифру, которая помогала бы путешественникам существенно экономить на перелетах. Сегодня исключений из правил бронирования все больше – и времена общих рекомендаций прошли. Не только целые рынки – Европа, Азия, Америка, Африка и другие – ведут себя по-разному, но и отдельные направления внутри стран становятся максимально непредсказуемы. Например, по данным Skyscanner, билеты из Москвы в Сочи дешевле всего за 4 недели (1 месяц) до поездки, а в Симферополь – за 24 недели (примерно 6 месяцев). Чтобы помочь путешественникам эффективно планировать поездки, специалисты Skyscanner составили интерактивный график, который отражает поведение цен на авиабилеты по почти 250 самым популярным маршрутам по России и за рубеж. Теперь пользователи из 27 российских регионов могут увидеть динамику изменения цены по самым популярным направлениям за полгода до предполагаемой поездки. К примеру, путешественник ищет билеты из Якутска в Москву. Воспользовавшись графиком, он узнает, что дороже всего бронировать перелеты за 11 недель (2,5 месяца) до поездки. А низкие цены стоит искать либо за 23 недели, либо в последний месяц (за 1-4 недели) до желаемого вылета. Другой пример: билеты из Екатеринбурга в Прагу дешевле всего за 18 недель (4,5 месяца), а дороже всего – в последние дни перед поездкой. Также инструмент помогает узнать самое выгодное время для путешествий на выбранном маршруте. Например, вы хотите в этом году слетать из Москвы в Барселону, потратив на билеты минимальную сумму. Глядя на график, турист может легко узнать, что самые выгодные месяцы для поездки в столицу Каталонии – май и ноябрь, а самые дорогие – июль и август. Если же турист планирует путешествие из Петербурга в Нью-Йорк, то в таком случае дешевле всего будет улететь туда в феврале или марте, а дороже всего – в августе.

Этот график можно также смело использовать для поиска месяца, когда туристов в выбранном городе меньше всего. Обычно значительное падение средней цены отражает пониженный спрос на авиабилеты в это время, то есть низкий сезон. А значит – отсутствие многочасовых очередей у известных музеев и достопримечательностей, что дает возможность полноценно насладиться своим долгожданным отпуском. Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России, в связи с этим отмечает: «За последние пару лет индустрия путешествий очень изменилась. Понятие классической авиакомпании практически ушло в прошлое, меняются тарифные линейки, а вместе с ними и системы ценообразования. Стоимость авиабилетов перестает подчиняться единой тенденции. Знаменитое правило раннего бронирования все чаще дает сбой – оплатив перелет за полгода, накануне вылета вы можете увидеть гораздо более низкую цену. В будущем путешественнику понадобятся умные помощники, которые позволят выбрать оптимальное время для поездки и подскажут, когда именно лучше покупать авиабилеты по конкретному маршруту. Наш новый инструмент – первый шаг в этом направлении». /TOURBUS.RU

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