Новости Игорная зона откроется в Крыму в следующем году Эксперты надеются, что наличие казино не скажется отрицательно на имидже крымских курортов

Игорная зона в Крыму откроется не позднее сентября 2019 года. Об этом заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов, однако не уточнив, где именно будет находиться казино, - сообщает «Российская газета». По словам крымского лидера, республика не отказалась от намерения открыть у себя игорную зону, хоть предварительно согласованное для этих целей место будет изменено. Уже известно, где будет расположен новый земельный участок игорной зоны. Он находится в частной собственности. Созданная в январе рабочая группа в правительстве Крыма рассматривает все нюансы этого проекта. До 1 февраля завершится обсуждение проекта на уровне рабочей группы, отметил Аксенов, уточнив, что от первоначального места расположения игорной зоны отказались окончательно. Напомним, в 2015 году игорную зону планировалось разместить в поселка Гаспра, неподалеку от замка Ласточкино гнездо, на территории санатория "Жемчужина". Однако теперь на этом месте планируется построить пятизвездочный отель. Опрошенные ранее эксперты в целом положительно отнеслись к созданию новых игорных зоны в Крыму, однако выразили ряд опасений. «Российская власть хочет попробовать разные варианты для привлечения туристов в Крым, но, на мой взгляд, сложно сказать, «сработает» ли игорная зона или нет. Игорные туристы – это очень специфический контингент, на 95% состоящий из мужчин 30-40 лет, которые все время проводят в казино и больше никуда не выбираются. Поэтому не очень верится, что игорная зона сможет стать «локомотивом» крымского туризма. Создание игорной зоны в первую очередь обусловлено, конечно, не социальным, а финансовым аспектом, желанием привлечь дополнительные деньги. Определить, где будет располагаться игорная зона, должны местные власти. Я надеюсь, что они смогут найти компромиссное решение и выберут такую территорию, которая послужит развитию региона», - высказал свою точку зрения Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин». Он добавил, что игровая зона однозначно не должна находиться на южном береге Крыма. «Мне кажется, она могла бы расположиться неподалеку от Симферополя, даже, может быть, в черте самого города», - считает эксперт. Элина Евланова, генеральный директор московского офиса компании «Кандагар», в свою очередь, разделяет мнение о позитивном влиянии будущей игорной зоны на общую экономическую активность Крыма. По мнению эксперта, создание игорной зоны в Крыму вполне закономерно и при правильном размещении игорной зоны она сможет стать импульсом к развитию некурортных зон Крыма. При этом она отметила, что «морские курорты Крыма, как правило, посещают семьи с детьми, потому присутствие игорной зоны здесь не будет соответствовать образу достойного курорта». В то же время, как заявил нам сегодня генеральный директор компании «Орфей» Михаил Романов, «На имидже и восприятии туристами Крыма открытие казино никак не скажется. При этом игорный бизнес вполне соответствует менталитету местного населения. Единственное, я не совсем понимаю, где на Южном Берегу можно разместить игорную зону, там мало место и больше одного казино никак не уместится». Напомним, что месяц назад на горном курорте Красная Поляна близ Сочи открылось уже второе игорное заведение, ставшее альтернативой фешенебельному "Казино Сочи". "Как показал первый год работы "Казино Сочи", игровые автоматы — наиболее востребованный формат игр среди отдыхающих на курортах Красной Поляны. В первую очередь, это просто и быстро, не требует опыта и специальных знаний, дает реальную возможность быстрого выигрыша, — отметил тогда заместитель генерального менеджера казино Дмитрия Анфиногенова, - Создание второго игрового заведения в Красной Поляне обусловлено постоянно растущим числом посетителей игорной зоны. За 11 месяцев работы мы приблизились к цифре 300 тыс. посещений".

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