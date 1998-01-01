Власти Саудовской Аравии не будут спешить с введением электронных туристических виз

Радость по поводу скорого упрощения визового режима с одной из самых закрытых для туристов стран мира оказалась преждевременной

Как сообщает АТОР, на минувшей неделе СМИ распространили информацию о списке стран, граждане которых смогут получить электронные визы для въезда в страну. В частности, в этом «шорт-листе» фигурировали 25 стран Шенгенской зоны, государства Северной и Южной Америки, Япония, Китай, Сингапур, Австралия, Малайзия, Бруней, Южная Корея, ЮАР. В то же время, России, с которой в последнее время у Саудовской Аравии отношения «теплеют», в этом перечне не оказалось.

Также сообщалось, что электронные туристические визы королевства будут выдаваться сроком на 30 дней через специальные аккредитованные компании. При этом туристические визы смогут получать только группы в составе не менее четырех человек.

Особо оговаривался момент о запрете на включение в туристическую программу поездок в Мекку и Медину, куда запрещен вход немусульманам. Также проходила информация, что женщинам не моложе 25 лет разрешат посещать королевство без необходимости сопровождения со стороны членов семьи или мужа.

Напомним, что о либерализации визовых правил и развитии туризма власти королевства объявили в прошлом году. До последнего времени право на въезд в страну получали только потенциальные рабочие и мусульмане, совершающие, либо приезжавшие в королевство в деловые командировки.

Между тем, как сообщает АТОР, оказалось, что пресса поспешила с объявлением деталей визовой программы. С официальным заявлением по этому поводу выступила Саудовская комиссия по туризму и национальному наследию (SCTH). По информации этого органа, новости о деталях, требованиях и спецификациях гражданства, упомянутые в СМИ, являются «неточными и основаны на обсуждениях и вариантах, которые еще не были одобрены».

Подготовка к выдаче туристической визы, согласно сообщению SCTH, по-прежнему осуществляется в полной координации с министерствами внутренних дел и иностранных дел. Все требования, положения и соответствующие данные для оформления туристических виз будут опубликованы в официальном бюллетене в конце первого квартала 2018 года. Все подробности будут также доступны на официальном сайте SCTH.

По данным саудовской комиссии, за период с 2008 по 2010 год по визам не с паломническими целями страну посетило более 32 тыс. туристов, которые получили разрешение на въезд через аккредитованных SCTH туроператоров.

Комментируя ранее новость о том, что Саудовская Аравия планирует выдавать электронные туристические визы, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил нам: «Политика влияет на развитие разных отраслей бизнеса. Состоявшийся недавно визит в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда продемонстрировал желание Саудовской Аравии дружить с Россией. Это событие вызвало широкий интерес публики, поскольку король мало путешествует в силу преклонного возраста.

Можно сказать, что этот визит – одна из вех, положивших начало оттепели в наших отношениях. И в свете этого возможность получения туристических виз, безусловно, очень позитивная новость, поскольку Саудовская Аравия – закрытая страна. Наш турист мало что о ней знает, однако стране есть что показать туристам, и не только паломникам».

«Не стоит ожидать, что рост туристического потока будет ошеломительным, потребуется приложить много усилий, чтобы развить и продвинуть направление на нашем рынке, но вода камень точит.

Безусловно, это очень самобытная страна с красивой природой и богатой историей, туда стоит ехать», - добавил г-н Арутюнов.

В свою очередь, Софья Гаврилова, коммерческий директор туркомпании "Открытие", рассказала, что "спрос на Саудовскую Аравию был и раньше, но он незначительный, поэтому теоретически выдача электронных виз может простимулировать поток. С другой стороны, и сейчас есть возможность оформить групповую визу, вот только принимающие компании не рассматривают туризм из России как вариант улучшения своего бизнеса.

Общий турпоток в период хаджа демонстрирует высокие показатели и дает стране хорошие деньги, а вот группы по 5-6 человек из России пару раз в год совсем не стимулируют местный турбизнес.

Мы со своей стороны, конечно, будем предлагать эту страну, но нужно понимать, что массовым поток туда никогда не станет".

/TOURBUS.RU