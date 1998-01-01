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Переговоры о возобновлении чартерных рейсов в Египет начнутся в апреле/ Компания ERV возместила расходы по страховому случаю в Таиланде на сумму более 4 млн руб./ МИД РФ предупредил высокой опасности схода лавин в Норвегии

Переговоры о возобновлении чартерных рейсов в Египет начнутся в апреле

«Россия и Египет в апреле начнут переговоры о возобновлении чартерных авиарейсов из РФ в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, для этого в Египет прибудут российские эксперты. Об этом сегодня в интервью ТАСС сообщил посол Египта в РФ Ихаб Наср.

"Что касается возобновления чартерных авиарейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, мы условились с российскими коллегами в апреле текущего года начать соответствующие переговоры. С этой целью в Египет приедут российские эксперты", - сказал он.

Дипломат не назвал сроки возобновления чартерных полетов. "Мы очень рассчитываем на полное возобновление авиасообщения, в том числе и чартерных рейсов, и мы работаем с российскими друзьями в этом направлении, но я не могу назвать конкретную дату", - сказал г-н Наср.

ERV возместила расходы по страховому случаю в Таиланде на сумму более 4 миллионов рублей

Семейная пара из России, пострадавшая в ДТП на острове Пхукет в Таиланде, получила компенсацию на лечение и транспортировку более 4 млн рублей, сообщили в страховой компании ERV.

«Супруги из России ехали на мопеде, и мужчина не справился с управлением. С места ДТП на машине скорой помощи они были доставлены в ближайшую клинику на острове Пхукет. Позже пострадавшие были переведены на материковую часть в более подходящий госпиталь, там врачи подтвердили многочисленные травмы, провели необходимые исследования и манипуляции», — рассказала исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

После оказания необходимой помощи туристы были отправлены в Россию, где их госпитализировали, чтобы продолжить лечение.

Как отмечают в страховой компании, транспортировка пострадавших была сложно комбинированной: авиаперелет с острова Пхукет до Новосибирска, после чего супруги с сопровождающими отправились на поезде до Красноярска.

«Итоговая сумма возмещения медицинских и медико-транспортных расходов составила более 4 млн. рублей», — сообщили в ERV.

МИД предупредил россиян о высокой опасности схода лавин в Норвегии

В Норвегии объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за возможного схода лавин, сообщает сегодн ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

«Норвегия – «оранжевый» уровень опасности в связи с угрозой схода лавин в южных регионах страны», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Ранее МИД также предупреждал россиян о высоком риске схода лавин и перекрытии дорог в горных районах Австрии и Швейцарии.

/TOURBUS.RU