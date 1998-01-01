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Новосибирская турвыставка SITT в этом году не состоится

Профессионалы туррынка прокомментировали нашему порталу причины и последствия отмены крупнейшей сибирской туристической выставки

Как стало известно нашему порталу, Международная туристическая выставка SITT-2018 (ТурСиб), которая должна была пройти в Новосибирске 12-14 апреля, не состоится.

Напомним, что главное событие в профессиональной жизни туристического сообщества Сибири проходило ежегодно, начиная с 1989 года, в крупнейшем выставочном центре региона «Новосибирск Экспоцентр». По словам организаторов мероприятия — компании «ITE Сибирь» и Новосибирской ассоциации туристских организаций, ежегодно участниками выставки становились не менее двухсот туркомпаний, санаториев и отелей из России, СНГ, стран дальнего зарубежья.

Комментируя эту новость, Виктор Данн, генеральный директор компании «Олимпия-Райзен-Сибирь», заявил нам: «Видимо, решение об отмене выставки вызвано экономическими соображениями. Последние годы выставочная компания «ITE Сибирь» с трудом находила участников экспозиции из числа местных компаний.

В наше время существует много других инструментов для взаимодействия туркомпаний, включая тематические workshop, роуд-шоу и онлайн-конференции. А традиционные выставки проводить и организовывать сегодня очень дорого.

Тенденция падения спроса на участие в региональных туристических выставках сегодня наблюдается повсеместно, поскольку туркомпании приходят к выводу, что они не слишком эффективны.

При этом туристическое сообщество Сибири думает над тем, чтобы провести уже в этом году свой «мини-аналог» выставки SITT с обучающими семинарами и тренингами для менеджеров агентств».

Оксана Тихонова, генеральный директор новосибирской компании «Эль-Тур», в свою очередь, отметила: «Возможно, подобный формат выставки действительно изжил себя. Сейчас практически любую информацию можно найти в интернете.

В прежние годы представители туркомпаний посещали выставку, чтобы взять новые печатные материалы операторов, теперь же гораздо проще найти всю информацию на официальном сайте той или иной компании.

Кроме того, многие посещали SITT ради обучающих семинаров, которые сегодня легко можно заменить вебинарами и тематическими региональными роуд-шоу столичных туроператоров. Кроме того, ранее выставка была для нас возможностью найти новых партнеров и получить новые контакты. но сегодня интернет решает и эту задачу.

И наконец, в предыдущие годы выставка располагалась в черте города, но в последние годы ее перенесли в Экспоцентр неподалеку от аэропорта Толмачево, а туда добираться очень неудобно. Это также могло снизить уровень интереса как компаний-участников, так и посетителей».

Дмитрий Смирнов, директор представительского офиса Управления по туризму Макао в России, которое до 2016 года активно участвовало в новосибирской выставке, в свою очередь, отметил, что «это печальная новость, выставка была очень хорошая. У SITT была интересная программа, прекрасные образовательные семинары, мастер-классы и презентации.

Очень жаль, что регион лишился такого значимого туристического мероприятия. Возможно, что такое решение компании-организатора вызвано проблемами, связанными с окупаемостью затрат на ее организацию и проведение.

Вероятно, сказалось и не очень удачное местоположение выставки с плохой инфраструктурой Экспоцентра, до которого экспонентам и посетителям было сложно добраться».

/TOURBUS.RU



