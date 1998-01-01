Новости TUI приходит на Камчатку Туроператор ««TUI Россия» подписал сегодня соглашение о взаимодействии в сфере туризма с руководством Камчатского края и проводит в эти дни первый фам-трип по этому уникальному региону

Правительство Камчатского края и туроператор «TUI Россия» подписали сегодня соглашение о взаимодействии в сфере развития въездного и внутреннего туризма, - рассказали нам в пресс-службе туроператора. В ходе официальной встречи сторон, которая состоялась 24 января в Петропавловске-Камчатском, подписи под стратегически важным документом поставили губернатор края Владимир Илюхин и генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура ( Правительство Камчатского края и туроператор «TUI Россия» подписали сегодня соглашение о взаимодействии в сфере развития въездного и внутреннего туризма, - рассказали нам в пресс-службе туроператора. В ходе официальной встречи сторон, которая состоялась 24 января в Петропавловске-Камчатском, подписи под стратегически важным документом поставили губернатор края Владимир Илюхин и генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура ( на фото).

В рамках соглашения администрация края и туроператор TUI намерены способствовать формированию на Камчатке единого туристического пространства, поддерживать региональные туристские проекты, создавать новые брендовые маршруты, способствовать продвижению турпродуктов Камчатского края как среди российских, так и зарубежных туристов. Стороны отметили, что туризм является одной из важнейших сфер социально-экономической и культурной жизни края.



Перед началом подписания губернатор края Владимир Илюхин отметил, что развитием туризма на Камчатке нужно серьёзно заниматься: «Сегодня в крае достаточно много делается для создания туристической инфраструктуры, и я рад, что такой крупный туроператор приходит на камчатский рынок». Губернатор добавил, что сама природа создала Камчатку как некий большой туристический продукт, но всё это нужно обустроить, чтобы приезжающим туристам было здесь комфортно. По мнению губернатора, в первую очередь на Камчатке нужно развивать массовый туризм для людей с разным уровнем дохода. «Вместе нам удастся решить многие проблемы в этой сфере. Надеюсь, наше взаимодействие будет полноценным и взаимовыгодным», - заключил г-н Илюхин.



В свою очередь, Тарас Демура отметил: «В мире есть немного мест, которые могут похвастаться таким многообразием. Камчатка уникальна в этом плане. Я думаю, что у нас получится вывести Камчатку из VIP-сегмента, сделать её доступной для среднего класса. Кроме инфраструктуры, нам нужно очень сильно поработать с субсидированием авиаперевозок, потому что добраться до региона довольно сложно. Это субсидирование не обязательно должно быть за счёт государственного бюджета, потому что есть формы взаимодействия местного бизнеса, туроператоров и авиакомпаний». Отметим, что, как также рассказали нашему порталу в пресс-службе «TUI Россия», с 20 по 25 января туроператор при поддержке и участии администрации, туристических структур и компаний Камчатского края проводит первый в своем роде TUI Business Trip на Камчатку для представителей туристических агентств. Главная задача деловой поездки под официальным названием «Камчатка – зимние приключения» – познакомить партнеров компании с туристическим потенциалом региона, его богатыми рекреационными возможностями.



Ключевым событием деловой программы бизнес-тура стала прошедшая 21 января конференция «Формирование зимнего продукта по Камчатскому краю. Перспективы развития». В ходе нее генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура отметил, что основная цель такого масштабного выезда – познакомиться с Камчаткой, ее туристической инфраструктурой, посмотреть объекты размещения, достопримечательности и попробовать местную кухню. Руководитель туроператора добавил, что пока сложно сказать, станет ли Камчатка массовым туристическим центром притяжения, но нужно пробовать и работать в этом направлении: «Мы должны пропитаться духом Камчатки, постараться влюбиться в нее, может быть, это будет взаимно».



В ознакомительную часть бизнес-тура вошли экскурсионные и развлекательные программы, доступные туристам в зимний сезон: поездка на снегоходах и ратраках к подножию Авачинского вулкана, знакомство с достопримечательностями Петропавловска-Камчатского, морской круиз по Авачинской бухте, катание на собачьих упряжках, посещение этнопарков, а также вертолетные экскурсии как один из самых интересных и увлекательных способов познакомиться и с уникальной природой Камчатки.



Не остались без внимания участников тура кулинарные традиции Камчатки и гастрономические деликатесы региона – знаменитый камчатский краб, гребешки, креветки, нежнейшие кальмары. После дегустаций гости также имели возможность ознакомиться с инфраструктурой объектов размещения.

«Камчатка – уникальна, это неизведанный уголок планеты, где на площади, примерно равной Франции, сосредоточены более двадцати климатических зон. Только здесь можно, промчавшись в нартах за собачьей упряжкой через пургу, через 20 минут уже наслаждаться солнечным днем и любоваться великолепным видом на белоснежную цепь сопок и вулканов. Или, например, увидеть медведей в естественной среде обитания, а через какое-то время оказаться на берегу Тихого океана и наблюдать за касатками», - отмечает один из участников тура.



Специалисты «TUI Россия» планируют представить в линейке пакетных туров полный спектр туристических возможностей Камчатки. Уже сейчас на сайте компании доступен для бронирования тур «Зимняя сказка», а также подготовлена к запуску программа «Весенний микс» с посещением основных достопримечательностей края. В рамках развития направлений внутреннего туризма, TUI планирует проведение серии обучающих семинаров, вебинаров по Камчатке и организацию новых ознакомительных поездок на Камчатку для менеджеров турагентств. /TOURBUS.RU



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