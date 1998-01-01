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24 января
TUI приходит на Камчатку
Туроператор ««TUI Россия» подписал сегодня соглашение о взаимодействии в сфере туризма с руководством Камчатского края и проводит в эти дни первый фам-трип по этому уникальному региону
Правительство Камчатского края и туроператор «TUI Россия» подписали сегодня соглашение о взаимодействии в сфере развития въездного и внутреннего туризма, - рассказали нам в пресс-службе туроператора. В ходе официальной встречи сторон, которая состоялась 24 января в Петропавловске-Камчатском, подписи под стратегически важным документом поставили губернатор края Владимир Илюхин и генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура (на фото).
Губернатор добавил, что сама природа создала Камчатку как некий большой туристический продукт, но всё это нужно обустроить, чтобы приезжающим туристам было здесь комфортно. По мнению губернатора, в первую очередь на Камчатке нужно развивать массовый туризм для людей с разным уровнем дохода. «Вместе нам удастся решить многие проблемы в этой сфере. Надеюсь, наше взаимодействие будет полноценным и взаимовыгодным», - заключил г-н Илюхин.
Кроме инфраструктуры, нам нужно очень сильно поработать с субсидированием авиаперевозок, потому что добраться до региона довольно сложно. Это субсидирование не обязательно должно быть за счёт государственного бюджета, потому что есть формы взаимодействия местного бизнеса, туроператоров и авиакомпаний».
Отметим, что, как также рассказали нашему порталу в пресс-службе «TUI Россия», с 20 по 25 января туроператор при поддержке и участии администрации, туристических структур и компаний Камчатского края проводит первый в своем роде TUI Business Trip на Камчатку для представителей туристических агентств. Главная задача деловой поездки под официальным названием «Камчатка – зимние приключения» – познакомить партнеров компании с туристическим потенциалом региона, его богатыми рекреационными возможностями.
Руководитель туроператора добавил, что пока сложно сказать, станет ли Камчатка массовым туристическим центром притяжения, но нужно пробовать и работать в этом направлении: «Мы должны пропитаться духом Камчатки, постараться влюбиться в нее, может быть, это будет взаимно».
В рамках развития направлений внутреннего туризма, TUI планирует проведение серии обучающих семинаров, вебинаров по Камчатке и организацию новых ознакомительных поездок на Камчатку для менеджеров турагентств.
/TOURBUS.RU
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