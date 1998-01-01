В Москве представили «полную жизни» Хорватию

Новинки предстоящего сезона и планы по продвижению направления были представлены в ходе пресс-конференции и B2B-Workshop Хорватии, прошедших вчера в столице

Национальный туристический офис Республики Хорватия провел вчера деловую встречу для представителей СМИ и туркомпаний, в рамках которой гостям рассказали о планах по продвижению направления в преддверии нового туристического сезона.

В ходе пресс-конференции «Хорватия. Полная жизни», проходившей в отеле StandArt Moscow, директор хорватского представительства по туризму в России г-н Райко Ружичка подвел итоги прошлого сезона и представил новый маркетинговый план, а также анонсировал мероприятия, запланированные в России на 2018 год.

По его словам, прошлый год был очень успешным для Хорватии: страну посетило 18,5 млн. туристов и было зарегистрировано 102 млн. ночевок. Таким образом прирост турпотока составил 13% Согласно официальным данным, в прошлом году страну посетили 133,357 тыс. российских туристов посетило Хорватию, что на 6% больше по сравнению с данными 2016 года.

Таким образом, наблюдается значительное увеличение спроса на отдых в Хорватии со стороны России, хотя до рекордно успешных показателей 2012 года, когда страну посетило 196 тысяч российских граждан, еще далеко. Однако, как отметил во время встречи г-н Ружиччка, ожидается, что в 2018 российский турпоток вновь покажет прирост в 5-7%.

MICE-сегмент страны тоже показал хорошие результаты. Цены на проведение конгрессов и деловых встреч здесь ниже примерно на 30%, чем в других европейских странах, что вызывает интерес со стороны российского рынка бизнес-туризма.

В наступившем году, отметил эксперт, запланировано увеличение объема авиаперевозок, в частности будут запущены прямые рейсы авиакомпании S7 из Санкт-Петербурга в Загреб в дополнение к имеющимся рейсам этого перевозчика из Москвы до Пулы, Загреба и Сплита.

Гн-н Кристиан Станичич, генеральный директор Хорватского Туристического Сообщества (HTZ), в свою очередь рассказал, что в этом году запланировано значительное увеличение маркетинговых компаний в России. Было отмечено, что основными мероприятиями, в которых НТО Республики Хорватия будет принимать участие, станут Международная туристическая выставка MITT-2018, а также ряд B2B-Workshop, посвященных MICE, яхтингу и оздоровительному туризму. Кроме того, запланированы презентации направления в таких городах, как Казань, Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Представители Национального туристического офиса Республики Хорватия также отметили, что планируют сменить фокус восприятия туристами Хорватии, как направления только для пляжного и семейного отдыха и рассказали о таких новых возможностях для путешественников, таких как дайвинг и подводное плавание, сити-туры, экскурсионные туры, природный и эко-туризм, эногастротуры. Также были представлены возможности для событийного и молодежного, оздоровительного и медицинского туризма в стране.

Внимание гостей обратили на большой выбор типов размещений в Хорватии - это и отели, семейные гостевые дома, и автокемпинги, и спа-отели.

Выступивший на встрече посол Республики Хорватия в РФ г-н Тончи Станичич особо отметил , что теперь туроператорские компании и турагентства смогут получать аккредитацию в посольстве на три года, при этом процедура подачи документов для оформления аккредитации осталась прежней.

В конце встречи, отвечая на вопрос нашего портала, директор турпредставительства Хорватии в России г-н Ружичка отметил: «На мой взгляд, на карте Хорватии еще много белых пятен для российских туристов, и им еще есть что исследовать. Наше побережье очень большое, оно может предложить множество интересных мест для отдыха. К примеру, красивейший залив Кварнер, да и вся континентальная Хорватия, включая горные массивы, пока что, к сожалению, не пользуются большим спросом у российских туристов.

Но я уверен, что благодаря нашей совместной работе, уже в этом году ситуация изменится, и российские туристы начнут активно посещать новые, еще неизведанные живописные уголки нашей страны».

/ TOURBUS.RU