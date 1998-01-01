Город на Неве взял курс на 17 миллионов туристов

Туроператоры обсуждают, насколько реалистичны планы петербургских властей более чем в два раза увеличить въездной турпоток в Северную столицу

Во время недавней встречи с новым генеральным секретарем UNWTO Зурабом Пололикашвили в Мадриде губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил стремление властей города на Неве к приему значительно большего, чем сейчас, числа туристов. При этом в качестве ориентира называют уровень в 17 млн гостей, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

По словам градоначальника, в последние годы Петербург достиг значительных успехов в развитии туризма и стал значительно более известным на международном рынке. «Стенд нашего города пользуется большой популярностью: многие интересуются возможностью посещения Петербурга, - констатировал он во время визита на стенд Северной столицы на международной выставке FITUR-2018 в Мадриде. – Проведение Чемпионата мира по футболу, а также ряда других крупных событий, даст нам возможность привлечь новых туристов».

Вместе с тем говорить о двукратном увеличении количества туристов в Петербурге в последние годы можно только с натяжкой. Согласно официальной статистике правительства города на Неве, 10 лет назад, в 2008-м, Питер принял 4,8 млн гостей. А за последние 5 лет (начиная с 2013-го, когда в Северной столице побывало 6,1 млн туристов) рост турпотока составил не более 30%, поскольку в 2017-м гостей в Питере зафиксировано 7,5 млн, а на нынешний год ориентир – 8 млн.

При этом, согласно планам «второй пятилетки» туризма, уровень в 8 млн гостей Петербург должен был преодолеть еще в 2016 году, в котором планировалось принять 3,3 млн гостей из-за рубежа и 4,8 млн своих. Если учесть, что и в «третьей пятилетке туризма» (так кулуарно называют новую программу его развития в Петербурге на период до 2023 года) в качестве ориентира вновь фигурирует показатель в 8 млн туристов, остается только удивляться.

В действительно автором цифры в 17 млн туристов является предыдущий глава UNWTO Талеб Рифаи, который, посетив в конце 2016-го Петербург, без сомнений заявил, что город даже при существующей инфраструктуре способен принимать вдвое больше гостей. «Если делать все правильно, Петербург вместо 7 млн туристов в год может принимать в несколько раз больше, – подчеркивал он. - Однако для этого надо упорно работать и решить ряд вопросов с визами и транспортом».

А поскольку они до сих пор не решены, ожидать значительно притока туристов из-за рубежа не приходится.

Увы, но и организованный внутренний туристический поток в город на Неве в последнее время упал. Об этом заявляют практически все руководители компаний, работающих на прием. В частности, руководитель группы компаний «Петротур» Игорь Мазулов констатирует, что в течение всего 2017 года наблюдалось снижение объемов на рынке внутреннего экскурсионного туризма, которое он оценивает не менее чем в 20-30%.

«Это происходит по разным причинам, однако наиболее характерно для детского туризма, который вне рамок «высокого» сезона для Петербурга всегда был одним из важнейших, - говорит он. – К сожалению, сейчас это направление из-за проблем с организацией поездок все больше теряет популярность».

По оценкам других экспертов, на проседании внутреннего туризма сказываются и такие факторы, как стоимость тура в Петербург и конкуренция с другими туристическими дестинациями (в частности, с Москвой).

«Если учесть, что по причине проведения Чемпионата мира по футболу стоимость размещения в городе на Неве в 2018-м уже значительно возросла, не исключено, что многие потенциальные туристы к нам в этом году не поедут», - полагает генеральный директор компании «Каприз» Андрей Петенков.

И поэтому цифра в 17 млн туристов пока остается для Петербурга ориентиром будущего.

/TOURBUS.RU