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Российские туристы стали меньше тратить за рубежом/ В Челябинске завели дело о мошенничестве сотрудников турагентства/ МИД предупредил россиян о забастовках на транспорте в Италии

Российские туристы стали меньше тратить за рубежом

Российские туристы в 2017 году потратили на отдых за рубежом $35 млрд, что значительно меньше, чем в предыдущие годы, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью телеканалу НТВ.

«В прошлом году наши туристы, приобретая зарубежный турпродукт, потратили $35 млрд. При этом в 2013 году траты составили $53 млрд, в 2014 году — $50 млрд. Это заметное снижение», — сказал он.

Как показал недавний опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ, средняя сумма, которую россияне готовы отдать за отдых за пределами страны (включая транспорт, проживание и прочее), — 61130 рублей.

В Челябинске завели дело о мошенничестве сотрудников турагентства

Полиция в Челябинске возбудила уголовное дело о мошенничестве сотрудников туристического агентства, обманывавших клиентов.

Пресс-служба УМВД РФ по Челябинску сообщает во вторник, что к настоящему времени установлено четверо потерпевших, которые оплатили тур, но не были отправлены на отдых.

В недобросовестном агентстве, расположенном в Тракторозаводском районе Челябинска, жители области приобретали путевки на курорты России и Геленджика, отмечает пресс-служба.

Потерпевшие сообщили следователям, что туристическая компания не предоставила им оплаченные путевки и не вернула деньги.

Полицейские устанавливают новые эпизоды преступной деятельности сотрудников турфирмы и просят пострадавших граждан обращаться в отдел полиции по Тракторозаводскому району.

МИД предупредил россиян о забастовках на транспорте в Италии

В Италии в конце января – феврале ожидаются забастовки работников железнодорожного и авиатранспорта, сообщает в понедельник ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Италия – 29 января ожидается восьмичасовая забастовка персонала ж/д компании NTV и "Трениталия" 10:00-17:59; не исключены задержки в графике движения поездов. Также ожидаются забастовки персонала авиакомпании RyanAir (10 февраля, суточная, 00:01-23:59) и персонала авиакомпании Alitalia (28 февраля, суточная, 00:01-23:59); вероятны задержки в графике движения самолетов", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

/TOURBUS.RU