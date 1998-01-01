Новости Сильнейший за 19 лет снегопад заблокировал на альпийских курортах тысячи туристов Туроператоры и местные СМИ комментируют непростую ситуацию, сложившуюся на ряде популярных курортов Швейцарии, Австрии и Франции

В последние двое суток туристы, отдыхающие на ряде горнолыжных курортов Австрии, Швейцарии и Франции, оказались отрезаны от «большой земли» из-за обильных снегопадов. Такого количества снега в Альпах не видели 19 лет, - пишет сегодня газета The Telegraph. «Утром в понедельник риск схода лавин на горнолыжных курортах Санкт-Антон, Лех и Ишгль в австрийском Тироле достиг беспрецедентно высокого уровня 5 из 5 баллов. Автомобильное и железнодорожное сообщение с курортом Санкт-Антон было полностью остановлено», — говорится в сообщении издания. По данным газеты, в минувшие выходные там выпало 40 см снега и столько же ожидается в ближайшие 48 часов. Подобной погоды не было в Альпах уже 19 лет. «Автомобильное и железнодорожное сообщение с горнолыжным курортом Церматт в Швейцарии также прекращено из-за чрезвычайно высокого риска схода лавины. Гостям рекомендуется останавливаться в соседних городах – Базеле, Берне, Цюрихе, Женеве и Лозанне. Около 9 тыс. туристов не могут выехать с курорта», — отмечает издание. Как уточняет издание The Local France, на одном из самых популярных французских лыжных курортов, Шамони, в понедельник были эвакуированы жители 100 шале, а сотни туристов были вынуждены оставаться в помещении из-за высокой лавиноопасности. «Большинство дорог из Шамони в Швейцарию закрыты, изолированы некоторые деревни, подъемники не работают», — сообщили местные СМИ. Тяжелая ситуация и в соседнем Межеве, где обитателей домов и гостиниц, расположенных выше 2 тыс. метров, пришлось эвакуировать из-за опасности схода лавин. Катание в этой зоне также запрещено. АТОР сегодня информирует, что сообщение с курортом Церматт (Швейцария) прекращено с вечера субботы 20 января из-за лавиноопасной обстановки. Туристы проживают в отелях, горнолыжные трассы закрыты. Туроператоры не фиксируют аннуляций по турам на курорт. Как пояснили представители туроператора PAC Group, железнодорожное сообщение с Церматтом было перекрыто вследствие сильного снегопада. При этом сама дорога расчищена, но местные власти опасаются схода лавин. Дата открытия сообщения с курортом пока не сообщается. «Оно будет восстановлено в ближайшее время», - говорит Надежда Найдис, руководителя отдела рекламы и PR PAC Group. Всего в Церматте находятся сейчас около девяти тысяч туристов, у приблизительно 1500 закончились или близки к окончанию сроки их пребывания на курорте, а также 250 эвакуированных сюда туристов с курорта Таш. В Церматте находятся и российские туристы. По предварительным подсчетам АТОР, здесь может находиться до нескольких десятков клиентов туроператоров, также на курорте могут отдыхать самостоятельные туристы из России. Традиционно, основные заезды и выезды на этот горнолыжный курорт Швейцарии проводятся по субботам. Туроператоры сообщают, что для некоторых туристов, которым нужно было попасть в аэропорт во время закрытия железнодорожного сообщения, были организованы трансферы на вертолетах. Швейцарские СМИ сообщают, что во второй половине дня в понедельник 22 января из Церматта было перевезено вертолетами порядка 30 туристов. Стоимость вертолетной перевозки туристы оплачивают на месте: это 70 швейцарских франков за человека. Ожидается, что до вечера вторника вертолеты также останутся единственным способом выбраться с курорта в случае экстренной необходимости, однако местные власти предупреждают, что даже в случае хороших метеоусловий вертолеты не смогут перевезти из Церматта за день более 300 человек. Туроператоры отмечают, что туристы с пониманием относятся к ситуации. Никто из них не просит о досрочном прекращении туров. Эвакуации российских туристов (досрочных прерываний туров) из-за погодных условий не осуществляется, просьб об этом не поступает. Местные туристические власти заверяют туристов в полной безопасности нахождения в поселке. По предварительной информации, аннуляций по предстоящим турам в Церматт тоже нет, - сообщили в АТОР. /TOURBUS.RU

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