Новости Токио начинает продвижение в России Богатые туристические возможности японской столицы были представлены в ходе первой деловой встречи, организованной новым представительством по продвижению туризма города Токио в России

Вчера в московской гостинице «Рэдиссон Славянская» состоялось первое мероприятие для туркомпаний и СМИ, организованное новым офисом по продвижению туризма города Токио в России под девизом «Токио. Встреча старого и нового». В ходе встречи была анонсирована информация о будущих планах по продвижению префектуры Токио в нашей стране, по организации В2В-семинаров, а также представлен официальный девиз кампании: «Старое встречается с новым». Как отметили в ходе своего выступления руководитель московского Офиса по продвижению туризма Токио Александр Кузин и его японские коллеги, за все время своего присутствия на российском туррынке японская столица никогда не продвигалась как самостоятельное направление. При этом Россия всегда являлась и является для Страны восходящего солнца важным стратегическим туррынком. Одной из причин, почему было принято решение активно увеличивать свое присутствие в России и привлекать туристов в Японию, стал прирост туристического потока, отмеченный после упрощения визового режима для россиян, вступившего в силу ровно два года назад. Согласно статистическим данным, в 2017 году Японию посетило 80 тыс. россиян, что в полтора раза превышает показатели прошлого года (54,8 тыс. туристов). Всего же в минувшем году Япония приняла 28,7 млн иностранных гостей. Этому способствовали упрощение визовых процедур из Китая и России, а также увеличение числа рейсов бюджетных авиалиний из стран Азии и заходов океанских лайнеров в японские порты. Наиболее активные темпы роста в прошлом году, помимо России, показали Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Гонконг и Китай. В ходе пресс-конференции было анонсировано, что к 2020 году Япония планирует принять 40 млн иностранных туристов, и 25 млн из них, как предполагается, посетит столицу страны – Токио. Как отмечалось в ходе презентации, Токио – направление с большим туристическим потенциалом. Этот город гармонично сочетает в себе традиции прошлого и самые современные инновационные разработки, красивейшую природу и архитектуру, зеленые сады и уникальную гастрономию. Достаточно сказать, что из 150 тыс. токийских ресторанов 156 имеют звезды «Мишлен». При этом Токио может предложить гостям знакомство не только с древними традициями и культурными памятниками. Здесь располагается множество музеев и галерей, океанариумы, зоопарки, ботанические сады и многое другое. Поклонников поп-культуры, например, наверняка привлечет знаменитый "косплей-квартал" Харадзюку, жители которого носят костюмы героев кино, аниме, комиксов, известных персонажей литературы и тому подобное. Не так давно влиятельное издание CondeNast Traveler присудило японской столице первое место в списке Best Cities in the World, а журнал AFAR magazine присудил Токио также первое место среди городов Азии и Среднего Востока, которые обязательно нужно посетить в 2018 году. Большой гостиничный фонд города включает бизнес-отели, городские отели, отели класса люкс, а также традиционные отели рёкан. Отдельно стоит отметить прекрасно продуманную транспортную инфраструктуру, которая позволит туристам без труда передвигаться по городу - все названия станций тут переведены на английский язык, а 13 линий метро и 20 линий поездов покрывают весь город, что позволяет легко попасть из одной части в другую. Немаловажным является и то, что журнал The Economist дважды официально присуждал Токио звание «безопасного города». Также журналистам напомнили, что в ноябре 2013 года комитет МОК объявил, что Токио станет столицей летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Во время беседы с гостями встречи представители мэрии Токио рассказали, что строительство нового олимпийского стадиона уже начато, а воздвигнут он будет на месте прежнего стадиона, принимавшего XVIII летние Олимпийские игры 1964 года. /TOURBUS.RU

