Новости Ростуризм опубликовал «черный список» отелей, завышающих цены на период ЧМ-2018 «Чемпион» антирейтинга увеличил рекомендованную стоимость проживания на пять тысяч процентов

Сегодня на официальном сайте Ростуризма появился список, в который вошел 41 отечественный отель, заметно завысивший рекомендованные цены на проживание в период предстоящего проведения игр в рамках Чемпионата мира по футболу-2018. Ранее ведомство сообщало, что ведёт мониторинг цен на размещение в период соревнований. В настоящее время в "черный" список вошли средства размещения Волгоградской, Самарской, Калининградской областей, Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодарского края. Согласно данным Ростуризма, "рекордсменом" по завышению стоимости номера в период матчей ЧМ-2-18 стал калининградский отель "Агора" (без звезд), превысивший определенный постановлением правительства норматив в 2,4 тыс. за номер, согласно сайтам бронирования, на… 5283,33%. Среди "чемпионов" также отель "Тихие Сады" (Ростов-на-Дону, на 2581%), апартаменты "Оранжевый дом" (Калининград, на 1171,3%), гостиницы "Памир" (Ростов-на-Дону, на 817%), "Русский стиль" (Ростов-на-Дону, на 457%) и т.д. Ранее РСТ сообщал, что, после того как ряд отелей в 11 городах проведения Чемпионата мира завысили цены на период соревнований, также резко выросли цены на размещение в апартаментах и частных квартирах. Особенно сложная ситуация, как сообщили в Российском союзе туриндустрии, складывается в Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Самаре, где существует дефицит средств размещения. В остальных городах, где пройдет ЧМ-2018, проблема стоит не так остро. Как отметил сегодня, комментируя «Российской газете» появление нового «черного списка», глава Ростуризма Олег Сафонов, «похожая история с резким повышением цен была на российских курортах, когда временно прекратились продажи путевок в Турцию и Египет. Отельеры тогда посчитали, что туристам деваться все равно некуда, приедут и заплатят. Мы вместе с региональными властями и участниками рынка стали проводить системную работу, нацеленную на предотвращение необоснованного повышения цен и недопущение причинения ущерба имиджу российского туризма. И в ключевых курортных регионах, например в Сочи, тенденцию удорожания отдыха во многих случаях удалось переломить. Надеюсь, что вместе с ФАС России и Роспотребнадзором ситуацию с отелями в городах - организаторах Чемпионата мира по футболу мы тоже изменим». В то же время в интервью нашему порталу генеральный директор известного петербургского отеля «Гельвеция» Юрис Туймурханлы отметил: «Надо учитывать, что в период проведения ЧМ-2018 на обычный для этого времени «высокий» сезон накладывается спрос со стороны болельщиков и участников соревнования. В результате на фоне значительного спроса цены растут соответствующим образом». Вместе с тем он считает, что слухи о космических ценах в отелях явно преувеличены, поскольку они уже давно регламентированы специальным постановлением правительства России. «Все официально действующие объекты размещения к ЧМ-2018 прошли классификацию, а их деятельность (в том числе цены на размещение) жестко контролируется целым рядом ведомств, включая антимонопольное, - говорит эксперт. – Я бы, к примеру, и не против продавать номера еще дороже, но не могу этого делать. А вот частные владельцы квартир или домов, предлагающие размещение, ничем не ограничены – поэтому и появляются предложения по запредельным ценам». /TOURBUS.RU

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