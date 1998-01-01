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23 января
Российские эксперты начали финальную проверку Каирского аэропорта

Глава Ростуризма сегодня вновь прокомментировал  ожидаемое начало продаж туров в Египет с перелетом до египетской столицы  


Как сообщает сегодня АТОР, в минувшее воскресенье в египетскую столицу прибыла высокопоставленная российская делегация, которая проводит в эти дни  финальную проверку второго терминала международного аэропорта Каира. 

 

По сообщениям египетских СМИ, российские эксперты по вопросам безопасности начали свою работу в Каире в понедельник. В течение трех дней они снова будут проверять работу служб каирского терминала, ответственных за досмотр пассажиров и грузов.

В частности, будет проинспектирована подготовка к обслуживанию рейса Каир-Москва, перевозчиком на который назначен «Аэрофлот».  Особое внимание будет уделяться обеспечению мер безопасности внутри терминала, где будут накапливаться пассажиры российской авиакомпании.

 

Кроме того, российские специалисты проведут встречу с руководителями Министерства гражданской авиации Египта, в ходе которой будут рассмотрены технические вопросы возобновления авиасообщения между Каиром и Москвой.

 

По информации египетской прессы, в отличие от «Аэрофлота», который получил уже добро авиавластей АРЕ на полеты в Каир, Egypt  Air такого разрешения с российской стороны на рейсы в Москву пока не получил.  Росавиация еще не согласовала с египетским перевозчиком график полетов, из-за чего авиакомпания пока не может открыть продажу билетов и назвать дату первого рейса в Москву.

 

Как сообщал ранее АТОР,  ориентировочная стоимость авиабилетов  Egypt Air  «туда-обратно» из Каира в Москву составит от 5 до 6 тысяч египетских фунтов (т.е. от 16 до 19,2 тыс. рублей по нынешнему курсу).

Как заявлял ранее глава Минтранса Максим Соколов, открытие рейсов в Каир из Москвы ожидается в феврале. «Аэрофлот» заявил о планах начать перевозку в Каир с конца февраля, но при условии, что будут подписаны все соглашения по авиабезопасности.

 

Между тем в опубликованном сегодня «Российской газетой» большом интервью глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что «туроператорам разрешено формировать туры на базе регулярного авиасообщения с Каиром. Про чартеры пока говорить рано. Что касается влияния на внутренний туризм, то усиление конкуренции с выездными направлениями всегда идет на пользу, поскольку является мощным стимулом к повышению качества обслуживания, созданию более комфортных и привлекательных условий отдыха. Российские туристы от этого, безусловно, окажутся в выигрыше».

 

При этом глава Ростуризма добавил, что «сравнивать Россию с Турцией и Египтом не совсем корректно. Курортную индустрию этих стран начали развивать почти полвека назад на деньги иностранных инвесторов, в частности из Германии и Израиля. За эти годы в инфраструктуру и сервис турецких и египетских курортов были вложены огромные средства. Мы в этом отношении находимся еще в начале пути».

 

«Участники рынка не исключают, что туроператоры начнут продажу путевок в Страну пирамид в ближайшее время - счет идет на дни», - делает вывод из слов г-на Сафонова официальная «Российская газета».

 

Напомним, что ранее Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour, отметила в беседе с нами, что  «Египет у туристов ассоциируется в первую очередь с пляжным  отдыхом, но в случае с Каиром  речь может идти об экскурсионно-пляжном. И мы рассматриваем возможность формирования и такого туристического продукта. 

Желающие, например,  могут задержаться для осмотра пирамид или съездить в  древнюю Александрию на Средиземное море».

 

В то же время генеральный директор компании «TUI Россия» Тарас Демура отметил, что «начало полетов в Каир мы можем рассматривать как промежуточный шаг к «открытию» курортов Красного моря.

Конечно, полеты в Каир будут востребованы в какой-то степени туристами, интересующимися круизами по Нилу и экскурсионными турами. Кто-то, возможно, захочет отправиться через Каир также и в Хургаду или Шарм-эль-Шейх.

Но при этом спрос на туры с перелетом в Каир в любом случае будет примерно в 10 раз ниже, чем интерес к программам на основе чартерных рейсов непосредственно до египетских курортов».

/TOURBUS.RU


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