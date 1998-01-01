Национальное конгресс-бюро России «вышло в свет»

«Фактически это первое большое профессиональное мероприятие в стране, в котором мы участвуем , - сообщил на встрече с журналистами, прошедшей в конце прошлой недели в Петербурге, директор новой ассоциации «Национальное конгресс-бюро России» Алексей Калачев. – Именно здесь мы постараемся рассказать о том, что собой представляет бюро и каковы его задачи».

По его словам, образованная только в ноябре 2017 года структура, действующая при поддержке правительства России, должна стать своеобразным «единым окном» для всех, кто заинтересован в развитии и продвижении российской MICE-индустрии.

«Наша основная задача – координировать усилия для продвижения России как конгрессной дестинации как со стороны бизнеса, так и со стороны государства, - говорит он. – При этом мы намерены самым активным образом продвигать на внешний рынок возможности регионов и привлекать мероприятия для проведения на территории России».

Кроме того, WНациональное конгресс-бюро» готово взять на себя задачи продвижения национального бренда России, разрабатывать маркетинговую стратегию в сфере делового туризма и развивать образовательные проекты в этой области. А еще – предпринять усилия для сертификации представителей рынка ивент-индустрии и создавать отраслевые рейтинги национального уровня.

Что касается организационной формы объединения, то его учредителями являются Росконгресс, Российский экспортный центр, Международный фонд технологий и инвестиций и Выставочный научно-исследовательский центр.

При этом Алексей Калачев подчеркнул, что ассоциация открыта для членства и готова принять в свои ряда самые разные организации и компании, заинтересованные в развитии направления делового туризма. «Это могут быть не только какие-то специализированные на MICE компании, но и отели, конгрессные центры, перевозчики и т. д.», – сообщил он. Что касается размера членских взносов, то он разделен на три уровня и колеблется от 60 до 500 тыс. рублей в год.

Несмотря на то, что Национальное конгресс-бюро»только вышло в профессиональный свет, на 2018 год у него большие планы. По словам Алексея Калачева, ассоциация намерена самым активным образом участвовать в крупных международных туристических выставках IMEX (Германия), CIBTM (Китай) и IBTM (Испания), а также в российской MITT.

Кроме того, руководство бюро обязательно примет участие в очередном конгрессе ICCA, а также в наиболее значимых встречах, проводимых в России. В числе которых называются петербургский и восточный международные экономические форумы, Российский инвестиционный форум в Сочи, ежегодное собрание членов Российского союза выставок и ярмарок и т. д.

Будем использовать для продвижения страны как подходящей площадки для проведения конгрессов любые возможности», - подчеркнул Алексей Калачев.

По оценке экспертов, появление Национального конгресс-бюро - дело нужное и вполне логичное. Как считает Руслан Мирсаяпов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям, «это инструмент, которого так долго не хватало для продвижения страны на международном уровне. Очевидно, что усилий региональных властей и компаний для этого недостаточно – нужен единый орган, который способен верно оценить ситуацию и правильно распределить роли».

«На собственном опыте мы убедились в том, что создание такого органа – дело крайне нужное, - отмечает м директор Конвеншн-бюро Сербии Игорь Ковачевич. – Если вы хотите привлекать в страну деловые события международного уровня – без наличия такого инструмента просто не обойтись».

В свою очередь Ничапа Йосави, вице-президент Конгрессно-выставочного бюро Таиланда, объяснила необходимость создания такого органа высокой конкуренцией на мировом рынке. «Заказчики хотят иметь дело с тем, кто может оказывать комплексные услуги, дать гарантии качества и обеспечить наличие «изюминки» в предлагаемых программах, - считает она. – Поэтому национальное бюро, располагающее всей нужной информацией и работающее по принципу «одного окна» - именно тот орган, с которым прежде всего хотят сотрудничать».

/TOURBUS.RU