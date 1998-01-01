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Британский турист мог стать жертвой «иерусалимского синдрома»

Израильские спасатели и полиция продолжают розыски пропавшего в пустыне Негев 29-летнего ирландца, который, судя по всему, вообразил себя одним из библейских персонажей

Как сообщает издание Daily Telegraph, в Израиле продолжаются активные поиски 29-летнего туриста Олли МакАфи (на фото). Г-н МакАфи, по профессии садовник, уроженец города Дромор (Северная Ирландия), пропал в пустыне Негев еще 21 ноября прошлого года.

Последний раз его видели разъезжавшим по пустыне Негев на велосипеде, неподалеку от города Мицпе-Рамон (Южный Израиль). В начале января туристы обнаружили в пустыне бумажник, ключи, планшет и другие личные вещи пропавшего Олли МакАфи.

Полагают, что пропавший Олли МаАкафи может страдать «иерусалимским синдромом» - редким психическим расстройством, которое выражается в виде бреда и навязчивых идей, человек начинает считать себя пророком или участником библейских событий.

Согласно информации Daily Telegraph, израильские полицейские и специальные поисковые отряды ищут туриста при помощи дронов и специально обученных собак-ищеек. Им удалось обнаружить вырванные из Библии страницы, придавленные к песку камнями, написанные от руки цитаты из Библии и заметки, также было найдено сооружение из песка и камней, по форме напоминающее «часовню».

«Олли МакАфи, несмотря на все усилия израильских властей, поисковых отрядов и полиции пока еще остается пропавшим без вести», - сообщили на официальной поисковой странице друзья г-на МакАфи. - Мы знаем, что он не покидал Израиль, в пограничной службе также нет информации о том, что он покинул пределы страны».

Изначально г-н МакАфи планировал вернуться домой в гр-фо Эссекс (Великобритания), где он проживал последнее время, 1 декабря прошлого года.

Доктор Моше Калиан, вреч-психиатр из Иерусалима, так прокомментировал ситуацию изданию Daily Telegraph: «Если информация о том, что Оллин МакАфи принимал участие в неких религиозных обрядах, проходивших в пустыне, верна, с большой долей вероятности можно говорить о том, что мы наблюдаем случай «иерусалимского синдрома».

Отметим, что необычное заболевание впервые было клинически описано в 1930-х годах иерусалимским психиатром Хайнцем Германом. Вместе с тем первые проявления синдрома были зафиксированы ещё в Средние века. Также ряд случаев синдрома наблюдался среди паломников XIX века.

Одним из наиболее тяжёлых по последствиям проявлений синдрома стало поведение христианского паломника из Австралии Денниса Майкла Рохана. 21 августа 1969 года он попытался поджечь мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, что спровоцировало в городе массовые беспорядки. Сам паломник объявил себя «посланцем Господа», который получил «Божественные указания» уничтожить Аль-Аксу, чтобы помочь евреям во исполнение пророчеств Захарии построить Третий Храм и тем ускорить Второе пришествие Иисуса.

В конце 1990-х годов «Британский психиатрический журнал» предположил, что сочетание влияния Иерусалима с приближением нового тысячелетия вызовет в этом городе массовую истерию. В 2000-м году, действительно, наблюдалось некоторое увеличение случаев иерусалимского синдрома, однако страхи о начале «эпидемии» оказались преувеличенными.

/TOURBUS.RU