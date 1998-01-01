Новости Российский турпоток в столицу Германии вырос за год на 17% Туроператоры комментируют рост интереса наших туристов к турам в Германию и прогнозируют спрос на направлении в наступившем году

Согласно последним статистическим данным, за январь - октябрь 2017 г. Берлин посетили 105,6 тыс. российских туристов, занявших 9-е место в рейтинге стран, из которых в столицу Германии прибывают туристы. При этом был зафиксирован солидный положительный тренд российского турпотока по сравнению с тем же периодом прошлого года + 16,9%, - сообщает портал «Ваш Берлин». Как отмечает портал, Россия долгое время входила в десятку ведущих стран по количеству туристов, прибывающих в Берлин, но в 2016 г. опустилась на 12-е место. Тогда в Берлине было зарегистрировано 111,5 тыс. российских туристов, что примерно на 20 тыс. меньше, чем в 2015 г. При этом всего в первой половине 2017 г. в отелях и пансионах города было зарегистрировано 14,7 млн ночевок (+1,8%). Показательно, что 56% гостей Берлина были жителями Германии, соответственно, 44% – иностранцами. В среднем каждый гость Берлина тратит ежедневно 65 евро, те, кто останавливаются в отелях – 206 евро, в пансионах – 107 евро. Алексей Лебедь, директор по международному туризму компании Devisu в беседе с нами так прокомментировал статистику посещений российскими гражданами Германии и ее столицы в 2017 году: «Германия и Россия тесно связаны между собой, многие наши бывшие сограждане сейчас проживают на ее территории на постоянной основе, поэтому сложно сказать, сколько людей действительно в прошлом году отправилось в туристическую поездку, а кто просто навещал родственников или улаживали какие-то личные дела. При этом для нашей компании прирост на немецком направлении действительно был хорошим, прирост составил около 10%. Не думаю, что в этом сезоне в туристическом сегменте цифры будут отличаться в большую сторону, но, поскольку мы только вступили в 2018 год, что-то предсказывать пока рано». Наталья Огородникова, руководитель направления Австрии и Германии компании «Амигос», в свою очередь, в беседе с нами отметила: «Особенной популярностью у клиентов нашей компании пользуется Мюнхен. Мюнхен – это групповое направление с интереснейшими экскурсионными турами не т олько по самолму Мюнхену, но и по соседним городам.В то же время запросы на Берлин у нас в основном индивидуальные. Одна из причин востребованности туров в Германию - их невысокая стоимость по сравнению с турами в соседние страны. Наибольшей популярностью туры в Германию пользуются у нас в период Октоберфеста и новогодних праздников. Конкретные прогнозы на 2018 год делать сложно, поскольку туризм – вещь непредсказуемая, многое в туриндустрии зависит от политической обстановки, курса валюты, поскольку многие планируют свой отпуск исходя из возможностей бюджета». Наконец, PR-менеджер компании «Русский Экспресс» Евгений Холобок в беседе с нами отметил, что «интерес к Германии был всегда. В 2016 году наблюдался небольшой спад, но 2017 год показал хороший прирост. Увеличилось число деловых поездок на выставки, конгрессы. Также туристы стали часто ездить к своим родственникам и на лечение в Германию. Еще есть некий процент туристов, которые крупные города уже посетили и теперь им хочется более детально изучить страну и те места, которые не входят в стандартные экскурсионные групповые туры. Заметен интерес к турам в Баварские Альпы и в Леголенд. Наибольшим спросом у наших туристов пользуется Берлин, далее идут Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Дюссельдорф. Запросов на Германию много, думаем, что спрос будет расти и в 2018 году». /TOURBUS.RU

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