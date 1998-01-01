Новости «Звезды» для отелей, горнолыжных трасс и пляжей станут обязательными Эксперты комментируют принятие Госдумой закона о порядке присвоения "звезд" объектам туриндустрии

В минувшую пятницу Госдума приняла в третьем, окончательном чтении долгожданный закон о порядке присвоения "звезд" объектам туристической индустрии: гостиницам, пляжам, горнолыжным трассам и об уточнении сроков наступления административной ответственности за нарушение законодательства о предоставлении гостиничных услуг. Как сообщает «Интерфакс», новым законом вводятся понятия "гостиница", "средство размещения", "гостиничные услуги", "классификация гостиниц", "классификация горнолыжных трасс», «классификация пляжей". Закон также наделяет органы государственной власти РФ в сфере туризма новыми полномочиями, в том числе по утверждению положения о классификации гостиниц, правил классификации горнолыжных трасс и пляжей гостиниц. Напомним, что до сих пор сертификация отечественных гостиниц (за исключением отелей, принимающих гостей ЧМ-2018) была добровольной. Закон вводит поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ: с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц. Законом также вводятся новые положения об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. По результатам классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей выдается свидетельство о присвоении определенной категории, действующее три года с даты принятия соответствующего решения. Предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, а также на использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в свидетельстве. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей. За нарушение этого запрета вводится предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров за календарный год. Закон, как ожидается, должен вступить в силу с 1 января 2019 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. При этом выданные до дня вступления в силу закона аттестаты аккредитации, свидетельства о присвоении категорий действуют до окончания сроков их действия. Глава профильного Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что "с 2019 года будет проводиться тотальная классификация всех средств размещения по всей стране, по единым стандартам, едиными органами, в единые сроки. Единственное исключение, которое есть в законе о классификации, — это детские лагеря, санатории, общежития и кемпинги". В свою очередь, представители фракций КПРФ и "Справедливой России" выступили против одного из положений законопроекта. "В законопроекте оказалась норма, не имеющая никакого отношения к концепции законопроекта: по сути недобросовестные лоббисты попытались через этот законопроект узаконить существование хостелов в многоквартирных домах, по сути узаконить ночлежки в жилых домах", — отметил первый замглавы руководителя фракции СР Михаил Емельянов. При этом, по словам президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, которого сегодня цитирует РСТ, «теперь нам нужны подзаконные акты, которые будут вынесены на всеобщее обсуждение и начнут дорабатываться силами профильных объединений. Я имею в виду положение о классификации средств размещения, порядок аккредитации организаций. Внимания требует уточнение терминологии – что такое «средство размещения» или «гостиничные услуги». В свою очередь, Ирина Зубченкова, директор по контрактингу компании «Академсервис», которую сегодня цитирует АТОР, отмечает, что «сейчас многие иностранные туристы, бронируя туры в Россию, выбирают прежде всего отели международных сетей именно благодаря тому, что «звезды» обещают предсказуемый сервис, который поддерживается в рамках сети на одинаковом уровне. Введение обязательной классификации сделает российские гостиницы более конкурентоспособными по сравнению с международными сетями – хотя бы потому, что туристам будет проще ориентироваться в продукте, представленном на нашем рынке». «Категория гостиницы, наравне с ценой – ключевой фактор, на который ориентируются туристы при выборе объекта. Отсутствие классификации только мешало росту внутреннего и въездного турпотока», - считает гендиректор туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский. При этом эксперты отмечают, что опыт проведения классификации в Сочи и городах проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года показал, что процедура присвоения звезд отелям практически никак не отражается на стоимости размещения. «Стоимость проведения классификации крупного отеля составляет сейчас 60-100 тысяч рублей. Это незначительная сумма для объекта, которая никак не отражается в цене на номера», - говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) Вадим Прасов. Эксперты замечают, что на цены номеров в российских отелях гораздо больше влияют другие факторы – сезонность, пиковый спрос, класс объекта, его географическое расположение, маркетинг и пр. «Законопроект принят в третьем чтении, но еще не подписан президентом, на эту процедуру уйдет еще некоторое время. До вступления положений законопроекта в законную силу еще довольно много времени, и за этот период будет разработан и принят целый ряд подзаконных актов. Минкультуры уже инициировал разработку ряда необходимых документов», - заключила руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова. /TOURBUS.RU

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