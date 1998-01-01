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Пожар в популярном пражском отеле Eurostars David 4* унес жизни двух человек/ В Анапе произошло землетрясение/ Две российские туристки погибли в результате ДТП на Пхукете

Сильный пожар в популярном отеле Eurostars David в Праге унес жизни двух человек

Двое погибли, не менее 40 человек пострадали в субботу вечером в результате сильного пожара в отеле Eurostars David в столице Чехии Праге, сообщают местные СМИ.

Отель, расположенный всего в 15 минутах ходьбы от Карлова моста, занимает здание дворца постройки 1884 года в стиле неоренессанса. Он очень популярен у туристов из России.

О национальности погибших и пострадавших не сообщается. Десятки пожарных расчетов пытались потушить огонь. Им удалось эвакуировать из здания отеля оказавшихся внутри постояльцев.

В Анапе произошло землетрясение, пострадавших и разрушений нет

Землетрясение магнитудой 4 балла зафиксировано в субботу вечером в районе курорта Анапа, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 19:40 мск в Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по краю поступила информация, что в районе Анапы произошло сейсмособытие. Жителями города ощущались толчки", — рассказал сотрудник пресс-службы.

Согласно докладу муниципальной дежурно-диспетчерской службы курорта, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не производилась.

Как сообщили в пресс-службе, жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме.

Две российские туристки погибли в результате ДТП на Пхукете

Две гражданки России погибли на острове Пхукет в Таиланде в результате лобового столкновения машины, в которой они находились, с микроавтобусом, - сообщает сегодня портал The Phuket News.

Авария произошла днём в воскресенье недалёко от посёлка Баан-Дон, в курортном районе Чернгталай. Россиянки ехали в автомобиле Nissan Almera. Водителем был гражданин Украины.

Водитель микроавтобуса, 33-летний таец, рассказал, что Nissan выехал на полосу встречного движения, из-за чего столкнулся с его мини-вэном в лоб. Обе машины получили передние повреждения. По данным полиции, видеорегистратор подтвердил показания тайского водителя.

После столкновения россиянки, одной из которых 68 лет, а другой 67, были доставлены в больницу, но спасти их не удалось. Водитель их машины в госпитале, полиция собирается проверить его на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

Две россиянки приехали на Пхукет 23 декабря и остановились в Камале.

Полиция пока не предъявляла никому обвинений. О происшествии, по данным издания, уведомлено Посольство РФ в Таиланде.

/TOURBUS.RU