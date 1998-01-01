«Матрешка-Тур» обещает вернуть деньги только к концу лета

Общее число туристов, пострадавших от прекращения ряда программ туроператора, и сумма задолженности пока остаются тайной

Ситуация вокруг петербургской компании «Матрёшка-Тур» становится все более скандальной, поскольку из-за отсутствия оборотных средств и «подмоченной» в результате отказа от ряда полетных программ репутации она продолжает терять клиентов и партнеров, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

В частности, одно из крупных сетевых агентств «Алина-Тур» недавно опубликовало официальное заявление о том, что «в связи со сложившейся ситуацией руководство «Алина-Тур» приняло решение за собственный счет произвести компенсацию денежных средств туристам, которые не воспользовались забронированными туристскими продуктами по причине отмены полетной программы по направлениям Китай, Израиль, Болгария, осуществляемой туроператором «Матрёшка-Тур».

При этом агент тут же заявил, что «вынужден временно прекратить продажу путевок туроператора «Матрешка-Тур» до тех пор, пока они не вернут нам денежные средства, которые мы заплатили туристам».

Однако в целом ситуация с возвратами средств за сорванные поездки клиентов не радует. Варианты предлагаются следующие: замена тура на любое направление в рамках весенне-летней программы туроператора (в том или ином виде, на базе чартерных или регулярных рейсов) или реструктуризация задолженности.

Причем при втором варианте речи о быстром возврате денег не идет: клиенту или партнеру предлагают «согласовать график погашения задолженности и подписать необходимые документы».

Например, один из туристов пишет, что «платежи начинаются с 5.03.18. Что делать и думать не знаю, хотя заявление на возврат денежных средств было написано 25.12.17». А поскольку в целом речь идет о многих миллионах рублей, процесс реструктуризации предполагается длительностью от трех до шести месяцев.

В результате часть агентов из собственных средств либо возвращает клиентам хотя бы комиссию, либо все затраченные средства полностью. В сетевых «междусобойчиках» клиенты уже обсуждают возможность обращения к страховщикам, однако сделать это пока не представляется возможным: оператор продолжает работать.

В частности, в результате переговоров с одним из партнеров общая сумма задолженности «Матрешка-Тур» величиной в 1,258 млн рублей будет реструктуризирована с помощью летних полетных программ в Болгарию, Черногорию и на Кипр. Однако по отдельным туристам, которых не устраивают предложенные варианты, предполагается согласовать индивидуальный график выплат с четким соблюдением принципа «не более 25% общей суммы задолженности в месяц, равными платежами».

Соответственно, в лучшем случае клиент получит все свои деньги лишь к концу наступающего летнего сезона. Поскольку многие ждать не готовы, уже сейчас туристы подают досудебные претензии и готовятся к обращению в суд.

При этом в настоящее время идет процесс согласования вариантов реструктуризации долгов «Матрешки-Тур», и поэтому ни общее количество пострадавших, ни полный объем задолженности не озвучиваются.

/TOURBUS.RU