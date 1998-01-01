Новости Индустрия встреч сделала ставку на креатив Около пятисот специалистов делового туризма из 15 стран и 20 регионов России собрались в Петербурге на VII Евразийский Ивент-форум

Главной темой завершившегося в минувшую пятницу на берегах Невы VII Евразийского Ивент-форума (EFEA) стало сохранение конкурентоспособности в условиях новой экономики. А своеобразным рефреном первой в новом году встречи профессионалов отрасли стала фраза редактора из Bloomberg Businessweek Питера Коя о том, что «борьба за выживание будет выиграна теми людьми и компаниями, кто лучше приспособится в новом мире», - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Форум, по традиции проходящий в конгрессном центре «ПетроКонгресс», в этот раз собрал около пятисот специалистов из 20 регионов России и 15 стран мира, представляющих значительную часть мировых лидеров выставочно-конгрессного бизнеса. Параллельно большой конгрессной программе (а в ней было не менее двух десятков панельных дискуссий, семинаров, презентаций и «круглых столов»), на VII Евразийском Ивент Форуме проходила выставка достижений и новинок технологий поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO, действовала Биржа деловых контактов, состоялись отраслевой конкурс по выявлению талантов и церемония вручения премии EFEA Awards 2018. Кроме того, участники форума вместе искали практические решения в области организации и продвижения событий, а также обсуждали нестандартные подходы в выставочном бизнесе и управлении площадками. Одно только перечисление тематики может сразу охарактеризовать основную направленность работы форума. «Эмоциональный маркетинг как конкурентное преимущество при организации мероприятий». «Монетизация событий при помощи креативных концепций». «Smart venue: новый образ площадки будущего». «Офлайн и онлайн продажи меропрития. Взболтать, но не смешивать»… По каждой из тем участники спорили и высказывали свое мнение. Как особенно интересную многие оценили панельную дискуссию о брендировании территорий и путях их продвижения, в которой участвовали представители Сербии, Италии, Белоруссии, Таиланда и России. Причем выступления вице-президента Конгрессно-выставочного бюро Таиланда Ничапа Йосави и директора Конвеншн-бюро Сербии Игоря Ковашевича, доходчиво объяснившим все нюансы работы (и даже особенности финансирования) их организаций, вопросов вызвали больше всего. Отвечая на один из них, Игорь Ковашевич, подробно поделившийся с коллегами практикой привлечения крупных международных событий, заявил, что «если вы хотите добиться успеха, сосредоточтесь на отраслях, в которых ваш город или регион впереди других». В свою очередь, Ничапа Йосави подчеркнула, что добиться каких-либо значимых результатов можно только путем объединения усилий в рамках частно-государственного партнерства. «Если вам как координатору деятельности в сфере делового туризма удается привлечь как бизнес, так и государство, успех рано или поздно будет достигнут», - уверена она. В то же время Кай Хаттендорф, управляющий директор Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) подтвердил, что «процессы глобализации ставят перед нашей отраслью новые вызовы, на которые мы должны дать быстрый ответ». По его оценке, наибольшее значение в современном мире делового туризма имеют способность компаний к созданию креативного продукта и цифровизации услуг. «Стандартные варианты сервиса востребованы все менее – клиентам нужны эксклюзивные услуги, которые он может получить с использованием современных технологий», - полагает он. Что касается современного состояния делового туризма в России, зарубежные гости оценивают его потенциал как очень высокий. А их российские коллеги надеются, что проходящие в 2018 году крупные международные события позволят «продвинуть» страну в качестве международной деловой площадки, в том числе и с помощью недавно появившегося национального конгресс-центра. «Мы очень надеемся, что эта структура поможем региональным конвеншн-бюро громче заявить о возможностях той или иной территории, - отметила, выступая на форуме, заместитель главы Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия. – Особенно это касается тех регионов, в которых до сих пор не оценили возможностей делового туризма по достоинству». /TOURBUS.RU

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