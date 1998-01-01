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Cегодня Госдума приняла закон о присвоении "звезд" объектам туриндустрии/ Ростуризм рекомендовал россиянам в Бельгии и Нидерландах быть осторожными из-за урагана/ Шесть туристов арестованы на Пхукете за незаконную ловлю рыбы-попугая

Cегодня Госдума приняла закон о присвоении "звезд" объектам туриндустрии

Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном, чтении закон о присвоении "звезд" объектам туристской индустрии: гостиницам, пляжам, горнолыжным курортам – и об уточнении сроков наступления административной ответственности за нарушение законодательства о предоставлении гостиничных услуг.

Законом вводятся понятия "гостиница", "средство размещения", "гостиничные услуги", "классификация гостиниц", "классификация горнолыжных трасс", "классификация пляжей".

Закон также наделяет органы государственной власти РФ в сфере туризма новыми полномочиями, в том числе по утверждению положения о классификации гостиниц (утверждается правительством РФ), правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей гостиниц (утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).

Кроме того, такие органы власти после вступления в силу закона получат полномочия по установлению порядка аккредитации организаций, присваивающих "звезды" гостиницам, горнолыжным трассам, пляжам, по проведению их аккредитации и ведению перечня таких организаций и единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Закон вводит поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ: с 1 июля 2019 года – в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года – в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года – в отношении всех гостиниц.

Ростуризм рекомендовал россиянам в Бельгии и Нидерландах быть осторожными из-за урагана

Ростуризм в четверг призвал российских туристов соблюдать меры безопасности в Бельгии и Нидерландах, где бушует ураган.

«Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Нидерланды и Бельгию, предупреждать своих клиентов о непогоде в странах. Российским туристам, находящимся на территории данных стран, рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, следить за прогнозами синоптиков и следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении ведомства.

«По информации Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, в Нидерландах и Бельгии погибли не менее четырех человек. Информация о пострадавших российских туристах в ДСКЦ МИД не поступала», — уточнили в Ростуризме.

Сегодня СМИ сообщают, что жертвами урагана, обрушившегося накануне на Европу, стали порядка 10 человек.

Так, в Нидерландах, по разным данным, погибли от двух до трех человек, также сообщается об одном пострадавшем.

В Бельгии в коммуне Гре-Дуасо на автомобиль упало дерево, в результате чего погиб один человек. В Антверпене пострадали порядка четырех человек, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Германии погибли шесть человек, в том числе два пожарных, участвовавших в спасательных операциях. Два человека погибли в результате падения деревьев, еще два не справились с управлением транспортным средством из-за непогоды и погибли.

Шесть туристов арестованы на Пхукете за незаконную ловлю рыбы-попугая

Шесть французских туристов арестованы на острове Пхукет в Таиланде за запрещенную гарпунную ловлю охраняемого вида рыб, сообщает сегодня издание The Phuket News.

Инцидент произошел у мыса Промтеп на южной оконечности Пхукета. Правоохранители изъяли у браконьеров восемь рыб-попугаев до полуметра длиной, а также пять гарпунов, которые рыбаки использовали для рыбалки.

Среди арестованных – пять мужчин и одна женщина в возрасте от 61 до 71 года. Как сообщили в полиции, в скором времени им предъявят обвинение.

Согласно уведомлению Министерства природных и экологических ресурсов о защите окружающей среды Пхукета, браконьерам может грозить лишение свободы на срок до года или штраф в размере $3 тыс.

Рыбы-попугаи – семейство окунеобразных рыб, некоторые виды которых достигают в длину 1,3 метра. Часто встречаются в зоне коралловых рифов.

/TOURBUS.RU



