Новости Виталий Мутко: «Все гарантии со стороны правительства Египта даны, что предусматривает и автобусные перевозки» Вице-премьер РФ, главы Ростуризма и «Аэрофлота», а также туроператоры продолжают комментировать сроки возобновления авиасообщения с Каиром и перспективы продаж туров на курорты страны

Организация автобусных перевозок российских туристов в Египте возможна, - заявил в сегодняшнем интервью «Интерфаксу» вице-премьер РФ Виталий Мутко. «Авиасообщение с Египтом будет возобновляться только в Каире, другие аэропорты не готовы с точки зрения безопасности, защиты граждан. Туда никто разрешений не дает, пока не выполнены критерии, которые ставят наши службы безопасности", — сказал "г-н Мутко. По его словам, "когда страна открывает турпоток, она дает гарантии, заключает межправсоглашения. Все гарантии со стороны правительства на туруслуги даны, безопасность там обеспечена, что предусматривает и автобусные перевозки». Напомним, что ранее СМИ со ссылкой на Ростуризм сообщали о том, что туроператоры не смогут продавать туры ни в какие города, кроме Каира. Это касалось и автобусных перевозок в Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Однако позже ведомство заверило, что информация не соответствует действительности. Между тем в среду глава компании "Аэрофлот" Виталий Савельев заявил, что надеется открыть рейсы в Каир в конце феврале. "Мы сейчас прорабатываем, надеемся подписать, протокол о безопасности. Наши службы безопасности работают во взаимодействии с каирскими службами. Если мы такие протоколы подписываем, тогда вы увидите наши билеты в продаже. Реально мы можем взлететь в конце февраля, если все будет подписано по безопасности", — заявил журналистам топ-менеджер. "Мы должны быть уверены, что безопасность в Каире на высоком уровне", — добавил г-н Савельев. С какой частотой "Аэрофлота" планирует летать в Каир, он не уточнил. В то же время Ростуризм сообщает, что вчера дальнейшие отношения в сфере туризма между РФ и Египтом обсудили глава Ростуризма Олег Сафонов и новый чрезвычайный и полномочный посол Египта в России Ихаб Ахмед Талаат. Как сообщает пресс-служба Ростуризма, встреча состоялась по инициативе египетской стороны. На ней обсуждались вопросы российско-египетского сотрудничества в туристической сфере, в том числе в связи с возобновлением регулярных пассажирских авиаперевозок из России в Каир начиная с 1 февраля. Глава Ростуризма на встрече подчеркнул, что Египет является одним из приоритетных партнеров России в туристской сфере: «Египетский турпродукт имеет социальное значение для россиян. Возможность доступного отдыха на теплом море в холодное время года очень важна для здоровья и психоэмоционального состояния наших граждан, многие из которых являются жителями северных широт». Между тем Яна Кучегура, специалист по связям с общественностью компании Anex Tour, в беседе с нами отметила: «Мы готовы к запуску египетского направления, с нашей стороны все подготовлено. В настоящий момент ожидаем урегулирования ряда организационных вопросов со стороны надлежащих органов». В свою очередь Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour, отметила в беседе с нами, что «Египет появился у нас в каталоге стран на сайте, также при подборе тура доступны цены на проживание на морских курортах (без учета авиаперелета и трансферов). Окончательная стратегия по направлению и системе трансферов будет принята, как только появится ясность в отношении расписания вылетов. Египет у туристов ассоциируется в первую очередь с пляжным отдыхом, но, в случае с Каиром, речь может идти об экскурсионно-пляжном. И мы рассматриваем возможность формирования и такого туристического продукта. Желающие, например, могут задержаться для осмотра пирамид или съездить в древнюю Александрию на Средиземное море». В то же время генеральный директор компании «TUI Россия» Тарас Демура отметил, что «начало полетов в Каир мы можем рассматривать как промежуточный шаг к «открытию» курортов Красного моря. Конечно, полеты в Каир будут востребованы в какой-то степени туристами, интересующимися круизами по Нилу и экскурсионными турами. Кто-то, возможно, захочет отправиться через Каир также и в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Но при этом спрос на туры с перелетом в Каир в любом случае будет примерно в 10 раз ниже, чем интерес к программам на основе чартерных рейсов непосредственно до египетских курортов». /TOURBUS.RU

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