Новости В этом году на острове Свободы ждут 120 тысяч российских туристов Глава российского представительства Министерства туризма Кубы и туроператоры рассказали нам о рекордном спросе на отдых на острове в минувшем году и поделились своими прогнозами и планами на новый сезон

На 61% вырос за минувший год российский турпоток на остров Свободы – сообщил нашему порталу советник по туризму посольства Республики Куба и директор представительства Министерства туризма Кубы в России Эдильберто Риверон Леон По последней информации, в минувшем году страну посетили 105 тыс. россиян, в то время как в 2016 году - лишь 65 тыс., и это лучший показатель за все годы работы кубинского турофиса в Москве. Таким образом, Россия в прошлом году замыкала ТОП-10 стран – «поставщиков» туристов на остров. Всего же в минувшем году остров посетили 4,8 млн туристов. Особо нужно отметить, что уже через месяц после разрушительного урагана «Ирма», который пронесся над Карибами минувшей осенью, вся гостиничная и туристическая структура страны была полностью восстановлена, а временно закрытые отели снова стали принимать туристов. При этом нынешний месяц показал дальнейший рост российского турпотока – в период новогодних праздников число российских туристов на Кубе вновь выросло на 60%, и наша страна переместилась уже на седьмое место в рейтинге стран, откуда прибывают туристы. Среди самых популярных туристических направлений острова в минувшем году оказались знаменитый курорт Варадеро (45% всего турпотока), острова Кайо-Коко и Санта-Мария и, наконец, только набирающие популярность на нашем рынке курорты провинции Ольгин. Как отметил глава кубинского турофиса, «провинция Ольгин - это совсем «другая» Куба, не такая, к какой привыкли те, кто бывал на Варадеро. Здесь особая природа - горы, озера и реки, а также 40-километровое побережье с четырьмя десятками пляжей, среди которых один из самых красивых пляжей Кубы — Плайя-Эсмеральда («Изумрудный берег»), знаменитый пляж Гвардалавака с прекрасным коралловым рифом и Плайя-Пескеро с исключительно красивым морским дном. Здесь же туристов ждут интереснейшие экскурсии, например, на самое большое озеро страны Лагуна-дель-Тесоро, где водятся реликтовые рыбы манхуари, крокодилы и черепахи. Ольгин - излюбленное место отдыха туристов из Германии и Великобритании, а теперь, мы надеемся, - и туристов из России. Тем более что в с 25 декабря туроператор «Пегас Туристик» начал новую программу чартерных рейсов из Москвы в провинцию Ольгин раз в 10 дней». В наступившем году, заключил г-н Леон, чартерные программы полетов из России на курорты Кубы будут продолжены и расширены, и турбизнес страны надеется принять за этот год уже не менее 120 тыс. россиян. О том, что интерес наших туристов к отдыху на острове Свободы продолжает расти, говорят и опрошенные нами туроператоры. Так, как рассказала нам Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR компании ICS Travel, «после прихода к власти президента Трампа стало ясно, что надежды, возлагавшиеся ранее на большой турпоток американских туристов, не оправдаются, и это благотворно повлияло на ценовую политику кубинской туриндустрии. Сейчас местные отели снижают цены, готовят спецпредложения, на авиабилеты тоже возможны скидки, и все это подогревает интерес наших туристов к кубинскому направлению. На данный момент глубина продаж туров на Кубу в нашей компании достигает уже июня. Обычно наши туристы предпочитают на Кубе пляжный отдых по системе «все включено» длительностью 10-12 ночей, но бывают заявки и на недельные туры в отели 3*. Среди наших туристов популярны и комбинированные программы, включающие помимо отдыха поездку в Гавану, а также туры на острова, экскурсионные маршруты по всей Кубе различной продолжительности». В свою очередь Ксения Беликова, руководитель направления Карибского бассейна компании «Пакс», в беседе с нами отметила, что «одна из причин роста спроса на Кубу – разнообразие чартерных программ. При этом наша компания предпочитает регулярные рейсы, мы берем большие блоки мест у «Аэрофлота». У нас очень хорошо шли продажи в новогодний период, сейчас уже есть бронирования на майские праздники, поступают запросы на лето – в частности, будущие молодожены очень заинтересованы в свадебных предложениях. Также растет спрос и на дайвинг-туры». Наконец, Алла Филимонова, руководитель отдела Латинской Америки и руководитель отдела по работе с турагентствами компании Ambotis Holidays, в беседе отметила: «Статистика - важная наука, и приятно, когда она нас радует. Я бы особо отметила, что предыдущий рекорд был поставлен в "докризисном" 2012 году, и тогда число российских туристов, посетивших Кубу, составило 86 тысяч, так что сезон-2017 показал не просто рост, а абсолютный максимум турпотока. Думаю, что во многом рост числа туристов связан со стабильным курсом рубля, что дает людям возможность планирования своего бюджета даже с учетом не самых дешевых туров. Кроме того, в последние годы на Кубе открываются новые отели не только на известном и любимом всеми Варадеро, но и на других интереснейших курортах. Ну и, наконец, если сравнивать стоимость наземного обслуживания на Кубе и у ее ближайших соседей, таких, как Доминикана и мексиканский Канкун, то кубинский "ценник" самый демократичный». По словам эксперта, «отдых на Кубе очень привлекателен, остров предлагает туристам и великолепные пляжи, и хорошие отели разного уровня, в том числе и сетевые, и прекрасное питание, и интереснейшую экскурсионную программу. Особо нужно отметить при этом сохранившееся с советских времен дружелюбное отношение к нам кубинцев». «Для нас как для туроператора это направление одно из самых молодых, мы занимаемся им лишь два года, но уже сейчас наши туристы летают на Кубу не только из Москвы, но и из Петербурга, так как наш офис в городе на Неве стал официальным представителем кубинской госкорпорации Havanatur в Северо-Западном регионе. В этом году мы, кроме уже известных маршрутов, также планируем поставить туры в провинцию Ольгин и уверены, что новый сезон будет на кубинском направлении также очень успешным», - заключила эксперт. /TOURBUS.RU

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