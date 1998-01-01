Новости В Россию приедут около семисот ведущих профессионалов выставочной и конгрессной индустрии Эксперты комментируют решение провести этой осенью в Петербурге Конгресс Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI)

В рамках проходящего в городе на Неве VII Евразийского Ивент Форума (EFEA) Кай Хаттендорф, управляющий директор Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), подтвердил: с 31 октября по 3 ноября 2018 года в Северной столице пройдет 85-й Всемирный конгресс этой организации. По его словам, самое крупное мировое событие в этом сегменте делового туризма соберет до семисот специалистов, представляющих 86 входящих в UFI стран. Причем к визиту в Петербург готовятся первые лица организаций и компаний, которые «делают погоду» на рынке выставочного и конгрессного бизнеса. «Наша отрасль – это невидимый гигант, услугами которого пользуются более пяти миллионов компаний по всему миру, - констатировал Кай Хаттендорф. – И я абсолютно уверен в том, что Петербург в качестве места проведения очередного Всемирного конгресса UFI выбран совершенно правильно: не знаю, как другие, а я чувствую себя здесь своим человеком». Топ-менеджер UFI особо подчеркнул, что российская выставочная и конгрессная индустрия давно и успешно интегрирована в мировой рынок. По его словам, 39 активных членов этой организации представляют Россию, а Сергей Алексеев, президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), два года возглавлявший UFI, стал инициатором проведения в первую среду июня «Всемирного дня выставок», который становится все более популярным. «Для нас получение права на проведение Всемирного конгресса UFI – большая победа, - считает сам Сергей Алексеев. – Ведь для участия в нем соберутся ведущие специалисты со всего мира, а это – отличный шанс не только обзавестись нужными контактами в среде отрасли, но и хорошая возможность для продвижения как России в целом, так и Петербурга». В свою очередь генеральный директор «Экспофорум-Интернэшнл» Сергей Воронков сообщил, что проведение на площадке «Экспофорума» Всемирного конгресса UFI будет совмещено с крупнейшим профессиональным мероприятием индустрии HORECA в Петербурге фестивалем Megustro. «Для участия в нем приедут 12 поваров, работающих в ресторанах – обладателях звезд Michelin, а благодаря широким возможностям фестиваля гости конгресса смогут лично убедиться в том, что Россия и Петербург способны принимать деловых туристов на самом высоком уровне», - подчеркнул он. О готовности принять этот и другие крупные международные деловые события заявила и заместитель руководителя Комитета по развитию туризма города на Неве Нана Гвичия. «Мы полностью готовы создать для проведения таких мероприятий самые благоприятные условия, - сообщила она. – Уверена в том, что участники конгресса Всемирной ассоциации выставочной индустрии в полной мере смогут удостовериться в нашем гостеприимстве и способности проводить международные встречи любого масштаба». /TOURBUS.RU

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