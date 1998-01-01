Международный аэропорт Сеула становится крупнейшим азиатским хабом

Со вчерашнего дня все рейсы национального перевозчика Korean Air выполняются из нового терминала, построенного специально для компаний-участников SkyTeam

Со вчерашнего дня все рейсы авиакомпании Korean Air переведены из терминала 1 в только что построенный пассажирский терминал 2 международного аэропорта Инчхон, - рассказали нам в пресс-службе национального перевозчика Южной Кореи. Новый терминал спроектирован при участии Korean Air и предназначен для пассажиров национального перевозчика Южной Кореи, а также Delta Air Lines, Air France и KLM - четырех ведущих авиакомпаний альянса SkyTeam.

Открытие нового терминала не только увеличит предельный пассажиропоток аэропорта, но также позволит Korean Airу спешнее развивать Инчхон в качестве ведущего трансферного хаба Азии, очередным шагом чего стало недавнее подписание меморандума о взаимопонимании Delta Air Lines и Korean Air, подразумевающее создание совместного предприятия.

Новый терминал 2 аэропорта Инчхон рассчитан на 18 миллионов пассажиров в год. Он был спроектирован с учетом ведущих решений в сфере дизайна, экологии и безопасности.

На территории воздушной гавани были разбиты сады, работают библиотека, обзорная площадка и концертный зал. В терминале установлены капсулы для сна, а для семей открыт отдельный лаунж. Для трансферных пассажиров работают различные сервисы, в том числе бесплатные трансферные туры по Сеулу, душевые кабины, десятки ресторанов и магазинов Duty Free.

Новым словом в повышении клиентского сервиса стало создание особого лаунжа для регистрации клиентов первого класса. Пассажирам бизнес-класса, а также участникам программы лояльности премиального уровня доступны выделенные стойки регистрации.

Общее число лаунжей Korean Air в «чистой зоне» нового терминала увеличилось в два раза. Пассажирам доступны два зала бизнес-зала, отдельный зал для участников программы лояльности премиального уровня, а также зал повышенной комфортности первого класса.

Благодаря увеличению количества киосков самостоятельной регистрации, внедрению автоматической регистрации багажа и совершенствованию других процессов на 20 минут ожидается уменьшение времени регистрации и предполетных процедур. В новом терминале пассажир может не только самостоятельно распечатать посадочный талон, но и сдать багаж.

Для прохождения паспортного контроля граждане Республики Корея могут воспользоваться специальными автоматами. Более чем в два раза (по сравнению со старым терминалом) увеличилось пространство зон досмотра и регистрации. Ожидается, что использование естественного освещения, вентиляции и возобновляемых источников энергии позволит сократить ее потребление на 40 процентов.

Добираться до аэропорта и ориентироваться в новом терминале стало удобнее. Транспортный центр, включающий станцию метрополитена и автобусный терминал, находится под «одной крышей» с терминалом аэропорта, а расстояние между ними уменьшилось с 233 до 59 м. Используя смартфон, пассажир в режиме реального времени может получать различную информацию, основанную на его точном местоположении, в том числе маршрут к лаунжу или выходу на посадку.

Впервые в истории Южной Кореи в терминале 2 аэропорта Инчхон была реализована система MARS (Multi Aircraft Ramping System), позволяющая использовать одни и те же выходы на посадку и стоянки для разных типов воздушных судов. На одном и том же месте могут быть обслужены как несколько малых, так и один большой самолет.

Напомним, что Korean Air – национальный авиаперевозчик и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, которая входит в число 20 крупнейших авиакомпаний мира, являясь одним из признанных лидеров международных авиаперевозок.

KoreanAir осуществляет свыше 460 рейсов в день между 124 городами 43 стран мира. В настоящий момент штат авиакомпании составляет более 20 тыс. высококвалифицированных сотрудников.

Флот авиакомпании состоит из 175 воздушных судов, в том числе десяти лайнеров A380.

/TOURBUS.RU