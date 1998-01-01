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Задержавшийся более чем на сутки в Мексике самолет «России» приземлился во Внуково/ Непогода в Западной Европе вызвала проблемы в аэропортах/ «Аэрофлот» прекратит полеты в лондонский аэропорт Гатвик

Задержавшийся более чем на сутки в Мексике самолет «России» приземлился во Внуково

Самолет авиакомпании «Россия», вылет которого из Мексики был задержан более чем на сутки, приземлился сегодня утром в московском аэропорту Внуково.

Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV 5882 Канкун - Москва, приземлился в 8:55.

Напомним, что вылет чартерного рейса "России" FV 5882 был запланирован на 18:10 вторника (мск), прилет в Москву – на 5:40 среды, однако время вылета неоднократно переносилось. На борту самолета находилось 500 российских туристов.

Рейс был задержан из-за требования иммиграционных властей взять на борт четырех депортированных граждан Армении. А затем отложен из-за того, что у экипажа истекло разрешенное рабочее время.

Между тем Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для юридической помощи пассажирам авиакомпании "Россия", которые более суток не могли вылететь из мексиканского Канкуна, в том числе в подготовке судебных исков.

"В мессенджере WhatsApp созданы две открытые инициативные группы, объединяющие пассажиров задержанного рейса авиакомпании "Россия", по проблеме защиты прав потребителей рейса FV5882. В состав групп вошли специалисты Сколковского территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве", - отметили в ведомстве.

Непогода в Западной Европе вызвала проблемы в аэропортах

Сильный ветер стал причиной перебоев в работе транспорта в Европе, сообщают сегодня западные СМИ.

Так, международный аэропорт Схипхол в Амстердаме отменил все рейсы из-за плохих погодных условий. Администрация аэропорта рассчитывает в скором времени постепенно начать вводить рейсы в расписание.

Нидерландская метеорологическая служба ранее распространила предупреждение о наивысшем уровне опасности из-за погодных условий. Водителей предостерегают от путешествий на автомобиле без крайней необходимости, в соцсетях распространяются фотографии грузовиков, перевернувшихся на трассах из-за штормового ветра. Наблюдаются перебои в движении поездов, в Гааге закрыт железнодорожный вокзал из-за возможности обрушения покрывающей его стеклянной крыши.

Голландская пресса сообщает, что один человек попал в больницу в результате несчастного случая.

В Бельгии, где введено штормовое предупреждение, из-за ветра также зафиксированы проблемы в движении поездов, на некоторых автомобильных дорогах движение затруднено из-за поваленных деревьев. Приостановил работу порт Гента.

В ряде городов Германии из-за непогоды отменили занятия в школах. Власти призывают жителей страны не выходить из помещений без необходимости. Сильный снегопад привел к большому количеству ДТП.

В Великобритании власти призывают владельцев автомобилей передвигаться с "особой осторожностью". На востоке Англии наблюдаются перебои в работе электричества. В Северной Ирландии и Шотландии ветер сопровождается обильными снегопадами.

«Аэрофлот» прекратит полеты в лондонский аэропорт Гатвик

Авиакомпания «Аэрофлот» перестанет летать из московского Шереметьево в лондонский аэропорт Гатвик с лета 2018 года. При этом флагманский российский перевозчик увеличит количество рейсов в аэропорт Хитроу, - сообщает портал «Бизнес Тревеллер».

«Аэрофлот» впервые начал перевозить пассажиров в Гатвик в 2016 году. Количество ежедневных перелетов в Хитроу в зависимости от сезона пока достигает максимум четырех в день.

Новый рейс в Хитроу будет отправляться из Москвы в 13.40 и прибывать в Лондон в 16.00. Ожидается, что к лету объем перелетов между столицами достигнет 28-35 рейсов в неделю.

/TOURBUS.RU



