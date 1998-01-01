Новости Безвизового трехдневного транзита для иностранных туристов не будет Наши эксперты обсуждают решение Госдумы отклонить законопроект, разрешавший безвизовое пребывание в России иностранных транзитных авиапассажиров в течение 72 часов

Как сообщает «Интерфакс», вчера Госдума отказалась поддержать законопроект, который открывал бы безвизовый доступ в Россию на трое суток для туристов, следующих транзитом через российские международные аэропорты. Этот законопроект был принят палатой в первом чтении еще в 2013 году и потом лежал без движения. Вчера в ходе заседания первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин отметил, что законопроект предполагает, что иностранцы, прибывающие в туристических целях в международные аэропорты РФ, перечень которых устанавливается правительством, могут в течение 72 часов находиться на территории России в безвизовом режиме. Он напомнил, что такой порядок уже действует в отношении речных и морских портов для транзитных туристов, которые прибывают на речных и морских судах, они могут в течение 72 часов находиться в безвизовом режиме на территории России. "Международная обстановка за прошедшие четыре с лишним года не упростилась, а значительно усложнилась. Существенно увеличилась угроза международного терроризма, проникновение на нашу территорию лиц, нахождение которых на территории РФ нежелательно и может навредить нашим интересам", — сказал г-н Вяткин, обосновывая необходимость отклонения законопроекта. Он добавил, что 6 декабря прошлого года правительство направило в Госдуму обращение с просьбой отклонить данный законопроект ввиду утраты актуальности. Профильный комитет согласился с позицией правительства и поддерживает отклонение законопроекта, отметил он. Комментируя сегодня нашему порталу решение Госдумы, Леонид Мармер, генеральный директор компании «НТК Интурист», отметил: «Я считаю, что это не совсем верное решение и оно противоречит линии руководства страны на упрощение визового режима. За последние несколько лет было сделано много шагов в этом направлении, включая либерализацию визовых отношений со многими странами. Был введен безвизовый режим с Южной Кореей, ЮАР, многими странами Южной Америки, прекрасно работает модель 72 часового пребывания в России для туристов, пребывающих водным путем. Запущена пилотная программа по безвизовому пересечению границы на Дальнем Востоке. В пилотном режиме введены электронные визы. Туроператорское сообщество не раз выходило с предложениями о дальнейшем упрощении визовых ограничений. Соответствующие инициативы были поддержаны общественными организациями, Ростуризмом и Министерством культуры РФ. Вопрос неоднократно обсуждался и в Совете Федерации, и в Государственной Думе. К сожалению, у МИДа и силовых структур всегда было другое мнение по этому вопросу и многие шаги откладывались до принятия решений на самом высшем уровне. Пример других стран показывает, что введение специальных транзитных виз от 24 до 72 часов для туристов, прибывающих воздушным путем, способствует увеличению туристического потока, повышению доходности от налоговых отчислений и продвижению страны на международной арене как открытого и гостеприимного государства. По такому пути в свое время пошли Гонконг, Сингапур и даже Китай. Естественно, в сегодняшней геополитической ситуации на первое место выходят приоритеты безопасности и защиты от миграционных и террористических угроз. Тем не менее, опять же в пилотном режиме, можно было бы попробовать ввести схему транзитных виз для узкого списка стран, более безопасных в этом плане». Захарова Наталья, заместитель директора компании «Верум Туризм», отметила в интервью нашему порталу, что также считает, что «такое решение не упрощает работы принимающего туроператора. Безвизовый режим на 72 часа для транзитных туристов, на мой взгляд, очень актуален только для крупных российских городов. Он помогает повысить интерес к стране как туристическому направлению». «Вероятность того, что турист еще раз вернется в страну на более продолжительный срок, возрастает, если у него была возможность познакомиться с городом и основными достопримечательностями, пусть и на такое непродолжительное время. Это - работа на перспективу, ведь больших денег туроператору эти 72 часа не принесут. Но для привлекательности образа страны это бы сыграло важную роль», - считает эксперт. Исполнительный директор компании «Роза Ветров» Глазкова Ирина, в свою очередь, считает, что «очень сложно оценить, как качественно это повлияет на туристический поток. Скорее это решение можно оценить как политически негативное. Многие страны упростили сейчас выдачу шенгенских виз, а у нас ситуация обратная. Российскую визу всегда было сложно получить, нужно много документов, и она достаточно дорогая. Так что это прежде всего имиджевая потеря». Наконец, Ольга Панкова, заместитель директора департамента въездного туризма компании Demlink, в беседе с нами отметила, что, по ее мнению, «это решение повлияет на туристический поток лишь незначительно, поскольку на данный момент транзитные потоки пассажиров у нас невелики. Но поскольку данное решение принималось исходя из антитеррористических соображений, то считаем его обоснованным и логичным». /TOURBUS.RU

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