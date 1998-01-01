Новости Рядом с аэропортом Домодедово открывается отель под брендом ibis ibis Moscow Domodedovo Airport на 152 номера станет первым эконом-отелем международного бренда в районе аэропорта Домодедово

Группа Accor Hotels сообщила нашему порталу об открытии отеля ibis Moscow Domodedovo Airport 3*. Новый отель ibis удобно расположен на 40-м км трассы А-105 всего в пяти километрах от аэропорта Домодедово, дорога до которого на специальном шаттле займет не более 5 минут. Для размещения гостей в отеле есть 152 стандартных номера с большой двуспальной кроватью или двумя раздельными кроватями. Современные номера, оформленные в ярком динамичном стиле бренда ibis, оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: системой климат-контроля, LED-телевизором, сейфом, холодильником и феном в ванной комнате. Особой гордостью отеля являются фирменные кровати Sweet Bed от ibis с инновационными матрасами из современных «дышащих» материалов, которые «подстраиваются» под каждого гостя. Усиленная звуко- и светоизоляция гарантирует комфорт, тишину и спокойный отдых. Также в инфраструктуру нового отеля вошли ресторан ibis Kitchen и круглосуточный бар. В меню ресторана включены блюда русской и европейской кухонь, а завтрак накрывается в двух форматах в зависимости от времени дня – «континентальный» и «шведский стол». В отеле предусмотрен бизнес-уголок с бесплатным доступом в интернет, регулярно доставляется свежая пресса. За дополнительную плату возможно размещение с животными. Важно отметить, что отель построен с учетом всех потребностей гостей с ограниченными физическими возможностями. Специально для них в отеле оборудовано 4 номера. На территории отеля предусмотрены крытый и закрытый паркинги. «Появление нашего отеля под всемирно известным брендом ibis в непосредственной близости к одному из крупнейших аэропортов страны – хорошая новость как для индивидуальных туристов, так и для деловых путешественников и групп. Теперь можно с комфортом разместиться во время долгой пересадки или же непредвиденной задержки рейса, а также просто отдохнуть перед дальней дорогой. Уверен, что гости по достоинству оценят первоклассное обслуживание, удачное расположение и привлекательные цены на проживание», - говорит Алексис Деларофф, региональный директор Accor Hotels в России, странах СНГ и Грузии. Напомним, что на сегодня группа Accor Hotels предлагает размещение в 4200 отелях, курортах и резиденциях, а так же в 10000 вилл по всему миру. Accor Hotels успешно работает в 95 странах. Обширное портфолио компании включает в себя всемирно известные бренды сегмента «люкс» Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman и Swissоtel; популярные бренды среднего ценового сегмента и бутик-бренды 25hours, Novotel, Mercure, Mama Shelter и Adagio; наиболее востребованные бренды сегмента «эконом» – JO&JOE, ibis, ibis Styles, ibis budget, а также региональные бренды. В свою очередь, ibis - бренд отелей сегмента «эконом» группы Accor Hotels, обеспечивающий новизну и комфорт по выгодной цене. Созданный в 1974 году бренд ibis на сегодняшний день насчитывает около 1100 отелей и 140 783 номера в 65 странах и является лидером на рынке Европы среди отелей сегмента «эконом» и четвертой гостиничной сетью в мире в данном сегменте. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка