Новости «Победа» может стать туроператором Эксперты комментируют информацию о тендере на внедрение системы динамического пакетирования туров на сайте авиакомпании «Победа»

Авиакомпания объявила закупочный тендер на предоставление услуг по внедрению системы динамического пакетирования туров на корпоративном сайте. Максимальная стоимость договора – 11,5 млн рублей, - сообщил сегодня АТОР. Как поясняется в техническом задании к заявке, система предназначена для динамического онлайн-формирования и бронирования туристических пакетов на основании данных о стоимости и наличии авиаперелетов, размещениях в отелях со 100% их актуальностью. «Система должна иметь возможность добавления в сформированный пакет на этапе бронирования различных сервисов и услуг, которые могут быть востребованы клиентом в поездке: страховка, трансфер в аэропорт, аренда машин, экскурсии и любые другие», - говорится в документе. Одним из параметров системы будет вылет только «туда-обратно». На сайте будет доступна опция вывода сформированных ценовых предложений на определенные даты и месяцы в виде графических диаграмм в определенные разделы сайта, создавая визуальный Календарь низких цен. При этом в реестре туроператоров на сайте Ростуризма информации о новом операторе «Победа» пока нет. В самой авиакомпании пока не готовы дать детальный комментарий, отмечая, что проект «находится на уровне планирования и подготовки». Напомним, что в материнской компании лоукостера – «Аэрофлоте» - пакетные туры по Москве появились еще в 2015 году Однако формированием опубликованного на сайте ассортимента занимался оператор UTS Group. Опрошенные эксперты не исключают, что «Победа» пойдет тем же путем. «В данном случае система пакетирования нужна скорее для того, чтобы соблюдать закон при продаже двух и более услуг», - считает заместитель генерального директора туроператора «НТК Интурист» Сергей Толчин. В туроператорской компании UTS Group сообщили, что туроператор пока не обсуждал с «Победой» перспективы сотрудничества. Однако в компании сомневаются, что перевозчик пойдет на создание туроператорской компании. «Не уверен, что руководство авиакомпании пойдет на это. Им вряд ли захочется выполнять еще функционал туроператора — за этим стоят существенные риски и большая ответственность. Однако есть ряд решений продажи пакетов, позволяющие авиакомпании при этом не становиться туроператором, и вполне законные. Проще говоря, мы берем на себя эту ответственность. В таком случае партнер ничего не теряет, а мы реализуем полноценную поддержку по данному вопросу», - считает Евгений Бибилюров, директор департамента информационных технологий В свою очередь, Борис Рыбак, генеральный директор консалтинговой фирмы «Инфомост», в беседе с нашим порталом отметил: «Новость неожиданная, поскольку это очень нехарактерно для авиаперевозчиков. Это не их бизнес. Может быть, определенную роль здесь сыграло то, что директор авиакомпании «Победа» раньше был руководителем турфирмы. Гораздо чаще можно встретить противоположную ситуацию, когда крупный туроператор хочет иметь своего авиаперевозчика, тогда они могут получить все по себестоимости. Повторюсь, ситуация действительно не характерная и сложно сказать, что из этого выйдет», - Борис Рыбак. При этом, как считает г-н Рыбак, «раньше туроператоры имели хорошие скидки, к примеру, в отельных сетях, сейчас все иначе. Забронировать проживание сегодня можно зачастую дешевле всего на официальном сайте гостиницы. С чартерами ситуация похожая, их все меньше, поэтому самые бюджетные авиабилеты часто доступны на официальном сайте регулярной авиакомпании. У «дикого туриста» сейчас зачастую меньше проблем: он сам купил билеты, сам оплатил бронь в отеле со всеми нужными услугами. А с туроператорами может возникнуть ряд осложнений: задержка рейса, не поступила оплата за проживание в гостинице и прочее». /TOURBUS.RU

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