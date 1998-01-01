Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Доминикану вырос за год на 82% Наши эксперты комментируют итоговые цифры Министерства туризма Доминиканы и прогнозируют изменения спроса на направлении в наступившем году

Как сообщила на этой неделе пресс-служба Министерства туризма Доминиканы, в минувшем году страну посетило более 240 тыс. российских туристов, что на 82% больше, чем годом ранее. При этом в декабре в страну приехало около 25 тыс. российских путешественников (+9,4%). Абсолютными лидерами по числу туристов в Доминикане стали, как и ранее, США и Канада. Оттуда в 2017 году приехало 2,1 млн и 837 тыс. человек соответственно. На третьем месте по числу гостей – Германия (265 тыс. туристов), на четвертом – Россия, на пятом – Франция (213 тыс.). Как отметила директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России и странах СНГ Галина Лысенко, "как свидетельствует многолетняя статистика доминиканских отелей, туристы из России склонны тратить в стране больше, чем туристы из Европы и США, что неизменно делает их в глазах туристического сектора страны самыми востребованными гостями. Мы также особо отмечаем высокий уровень работы российских туроператорских компаний по нашему направлению. Они стараются предложить более обширные возможности отдыха в Доминикане, стремясь максимально удовлетворить индивидуальные потребности своих клиентов, которые становятся разнообразнее год от года". Василий Яковлев, руководитель направления по странам Латинской Америки, Караибов и Испании компании «НТК Интурист», в беседе с нашим порталом в то же время отметил, что «у многих туроператоров есть большие блоки на Доминикану, которые нужно реализовывать, у некоторых даже есть прямые рейсы. В настоящий момент туда летают Azur Air, iFly, Red Wings, «Россия». Больше кресел - больше цифра числа туристов. Вполне возможно, что 25 тысяч туристов, посетивших республику только в декабре прошлого года, стали результатом активного продвижения туров туроператорами. Но на самом деле нужно узнать, результатом чего явились эти цифры, и посмотреть среднюю стоимость тура. Если она выросла – значит, результаты «натуральные», если стала ниже – «искусственные». Как добавил эксперт, «Доминикана - круглогодичное направление, с которым просто работать - отели по системе «все включено», приятный климат, безвизовое направление. Многие туроператоры используют Доминикану, чтобы заменить другие страны, к примеру, закрытый в настоящее время Египет. При этом пока что российский рынок занимает всего 5-7% от пяти миллионов туристов, посетивших ее за год, а основной поток туристов страна получает из США». В PR-службе компании «Библио Глобус» нашему порталу сообщили, что «спрос на турпакеты в Доминикану у «Библио Глобуса» неизменно растет и в 2017 году этот рост составил 65%. Заметна тенденция спроса на отели более высокого уровня. Туристы стали избирательней в выборе проживания и отдают свои предпочтения мировым брендам с хорошим уровнем сервиса и разнообразием услуг. Доминиканская Республика давно стала круглогодичным направлением - климатические условия позволяют комфортно отдыхать в любое время года. Высокий сезон длится здесь с конца ноября до середины апреля. Среди предпочтений туристов наиболее популярны отели и пляжи Пунта-Каны. Раннее бронирование, которое стартовало в начале ноября 2017 года, проходит достаточно активно и дают нам надежду на выход в сезоне 2018 года на докризисный уровень продаж». Наконец, Дмитрий Фесик, советник по продажам гендиректора компании «Натали Турс», отметил в беседе с нами, что «с марта 2017 года наша компания отказалась от участия в чартерной программе по доминиканскому направлению в пользу регулярной перевозки авиакомпаниями Air France, KLM, Swiss Air и Lufthansa. Благодаря большим объемам перевозки на рейсах этих авиакомпаний "Натали Турс" имеет специальные тарифы на направлении Пунта-Кана. Таким образом, сегодня наша компания продаёт туры в Доминиканскую Республику в основном в высокобюджетном сегменте. Глубина бронирований на направлении на сегодняшний день составляет 35 дней с тенденцией к увеличению. По сравнению с 2016 годом количество проданных турпакетов в Доминикану в 2017 году увеличилось на 8,5%, а средний чек тура вырос на 14,5%. При этом в наступившем году мы ожидаем увеличения спроса на Доминикану еще примерно на 20-25%». /TOURBUS.RU

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