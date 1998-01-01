AZUR air довольна итогами года

За год пассажиропоток авиакомпании AZUR air вырос более, чем на 60%, составив почти 4 млн пассажиров

По итогам работы в 2017 году авиакомпания AZUR air перевезла более 3, 767 млн пассажиров и выполнила более 15,3 тысяч рейсов. Пассажирооборот составил более 17,8 млн пассажиро-километров. В 2017 году пассажиропоток компании, по сравнению с 2016 годом, вырос на 60,7%, пассажирооборот увеличился на 47%, - рассказали нам в пресс-службе перевозчика.

В компании отмечают, что росту пассажиропотока содействовало расширение парка воздушных судов авиакомпании, что в свою очередь способствовало развитию маршрутной сети авиаперевозчика и увеличению частоты авиаперелетов на среднемагистральных и дальнемагистральных направлениях. В течение года авиакомпания пополнила парк воздушных судов четырьмя самолетами Боинг 737-800 и одним Боинг 757-200.

В целом авиапарк AZURair составляет на сегодня 20 самолетов, среди которых восемь Боингов 757-200, семь Боингов 767-300 и пять Боингов 737-800.

В 2017 году авиакомпания стала выполнять международные чартерные рейсы еще из 10 российских аэропортов, а в общей сложности, на крыльях AZURair жители 40регионов смогли в течение года отправиться отдыхать за рубеж. Маршрутная сеть авиаперевозчика состоит из 30 популярных международных туристических направлений.

В частности, в 2017 году авиакомпания начала осуществлять полеты из 35 российских городов сразу в четыре турецких аэропорта – Анталью, Бодрум, Даламан и Аланию.

AZUR air значительно расширила полётную программу в ОАЭ – в Дубай вылеты стали осуществляться из 15 российских регионов. Кроме того, в 2017 году авиакомпания впервые начала выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Москва - Дубай.

Рост пассажирооборота на 47% был обусловлен развитием дальнемагистральных рейсов. В течение года на регулярной основе активно выполнялись полёты на остров Хайнань (Китай) и в Варадеро (Куба). AZUR air продолжила программу выполнения ежедневных трансатлантических рейсов из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), а также по данному направлению из Санкт-Петербурга.

Большой популярностью среди туристов пользовались ещё полеты в Таиланд и во Вьетнам.

В течение всего года пунктуальность выполнения чартерных рейсов авиакомпанией AZUR air была выше среднеотраслевого показателя. Согласно даннымРосавиации, публикуемым на ежемесячной основе, перевозчик регулярно входил в тройку лидеров по пунктуальности выполнения чартерных рейсов.

Осенью 2017 года авиакомпания вошла в рейтинг 500 крупнейших российских компаний по версии РБК, а также в ТОП-20 самых быстрорастущих компаний.

/TOURBUS.RU