Новости Горячие новости Минтранс разберется с длительной задержкой вылета рейса из Канкуна в Москву/ "Аэрофлот" рассчитывает открыть рейсы в Каир в конце февраля/ Ростуризм предупредил о вспышке ОРВИ в Финляндии

Минтранс разберется с длительной задержкой вылета рейса из Канкуна в Москву Минтранс РФ поручил Росавиации и Ространснадзору выяснить причины задержки рейса авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") из Мексики, — сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства. Авиационные власти РФ также планируют провести переговоры с мексиканскими коллегами "по выявлению причин и недопущению подобных ситуаций в будущем". Как сообщалось ранее, депортация из Мексики четырех граждан Армении привела к задержке рейса авиакомпании "Россия" из Канкуна в Москву. Вылет чартерного рейса был запланирован на 18:10 мск вторника. На борту Boeing-747 должны были вылететь 500 российских туристов. С 22:15 до 0:25 мск самолет ожидал разрешения на вылет, которое мексиканские авиавласти в итоге не предоставили. В соответствии с авиационным законодательством РФ, у экипажа закончилось рабочее время, в результате вылет рейса был перенесен на 17 января. При этом, заявляли в АТОР, получить разрешение на вылет авиакомпания сможет лишь после того, как у представителей авиавластей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20:00 московского времени 17 января. "Аэрофлот" рассчитывает открыть рейсы в Каир в конце феврале "Аэрофлот" надеется открыть рейсы в Каир в конце феврале, после подписания с египетской стороной протокола о безопасности, заявил глава компании Виталий Савельев. "Мы сейчас прорабатываем, надеемся подписать протокол о безопасности. Наши службы безопасности работают во взаимодействии с каирскими службами. Если мы такие протоколы подписываем, тогда вы увидите наши билеты в продаже. Реально мы можем взлететь в конце февраля, если все будет подписано по безопасности", — сказал топ-менеджер. "Мы должны быть уверены, что безопасность в Каире на высоком уровне", — добавил г-н Савельев. С какой частотой "Аэрофлот" планирует летать в Каир, он не уточнил. Ростуризм предупредил о вспышке ОРВИ в Финляндии Ростуризм попросил туристов при планировании поездки учитывать информацию о вспышке в Финляндии инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом человека (HRSV). "По данным Национального института здоровья и благополучия Финляндии (THL), только в первую неделю января 2018 года было зарегистрировано более 500 случаев заболевания. Согласно информации Детской больницы Хельсинки, куда с этим заболеванием госпитализированы 15 детей в возрасте до 12 месяцев, вспышка в основном наблюдается в г. Хельсинки. Однако медицинские учреждения по всей стране также сообщают о росте инфекции, вызванной HRSV", — говорится в сообщении ведомства. Официальные власти Финляндии держат ситуацию на контроле, однако не дают прогноз по срокам завершения эпидемического подъема. Ростуризм призывает туроператоров, осуществляющих туры в Финляндию, информировать туристов об эпидемиологической ситуации в этой стране, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом человека. Ведомство также рекомендует туристам, планирующим поездки в Финляндию, учитывать эту информацию. /TOURBUS.RU



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