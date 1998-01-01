Новости В Мадриде начал работу Fitur-2018 Одной из заметных тем начавшей сегодня работу ведущей испанской туристической выставки Fitur-2018 стал предстоящий Чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России

Сегодня в испанской столице начала свою работу международная выставка Fitur – одно из крупнейших туристических мероприятий Испании. Она уже на протяжении 30 лет ежегодно проходит в одном из крупнейших крупных выставочных центров города IFEMA. Мероприятие ежегодно привлекает более 10 тыс. участников и 100 тыс. посетителей из Европы (47%), Америки (16%), Азии (11%), Африки (7%), Ближнего и Среднего Востока. Выставка организуется основным оператором конгрессно-выставочных мероприятий региона — компанией IFEMA и проходит при поддержке Всемирной туристской организации, а также Министерство Энергетики, Туризма и Цифровых Технологий Испании. В этом году выставка будет проходить 17-21 января, при этом первые два дня работы выставки предназначены только для профессионалов индустрии, остальные три дня открыты для посещения обычной публики. Ежегодно организаторы выставки отмечают рост числа участников. В этом году в форуме принимают участие представители туроператорских компаний и турагентств, отельеры, рестораторы и кейтеринговые компании, государственные организации Испании, туристические представительства, трейд-ассоциации, транспортные компании, компании, занимающиеся бизнес-туризмом и спа-программами, компании-перевозчики и многие другие. Впервые в выставке участвуют Испанская конфедерация туристических агентств, а также крупная международная организация «Врачи без границ», которая представит новый проект VolandoVa, помогающий «Врачам без границ» выполнять свою работу в труднодоступных местах и собирать больше гуманитарной помощи нуждающимся. В числе постоянных участников можно встретить и представителей крупных отельных сетей, таких как Accor, Hilton, Starwood, Sol Melia, NH hoteles. Туристическая выставка Fitur в течение многих лет считается прекрасной стартовой площадкой для представителей отельного бизнеса, где компании делятся с партнерами стратегическими планами на будущее и рассказывают о последних новинках. Выставка в этом году проходит в нескольких павильонах - в первой половине сосредоточены представители испанской туристической индустрии, вторая половина предназначена для иностранных компаний-участниц. Одним из основных информационных партнеров мероприятия выступает телеканал СNN. Отметим, что в минувшем году на выставке было зарегистрировано 13,6 тыс. участников из 166 стран и регионов со всех уголков мира. В прошлом году выставку посетило 109 тыс. гостей, было зарегистрировано пять тыс. СМИ, 7,5 тыс. журналистов и блогеров. Как всегда активно участвует в крупнейшей испанской туристической выставке и наша страна. В этом году основной темой красочного стенда Visit Russia Spain стал, конечно же предстоящий Чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В связи с этим в нашей стране этим летом ждут несколько тысяч испанских любителей футбола. Как рассказали в представительстве по туризму Казани - одного из городов, принимающих праздник мирового футбола, завтра на мадридской выставке пройдет большая презентация столицы Татарстана, в ходе которой Казань представит туристический потенциал города, мероприятия, которые приготовили на время проведения чемпионата, и специально разработанные программы для испанских болельщиков. Туристический потенциал нашей Северной столицы участникам и гостям выставки представит Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с руководителями ведущих компаний туристской отрасли Петербурга. На этот раз Санкт-Петербург представлен в Мадриде на площади 62,5 кв.м. двухэтажным стендом площадью 63 кв. м. Впервые для посетителей выставки на стенде пройдёт серия мастер-классов по футбольному фристайлу от четырехкратного чемпиона России и одного из лучших фристайлеров мира Игоря Олейника. Также в рамках участия Санкт-Петербурга в туристической выставке Fitur-2018 запланированы деловые встречи с международными представителями MICE-индустрии и туроператорами. Активно участвуют в мадридской выставки и наши соседи — так, в этом году впервые на Fitur будут представлены стенды Беларуси и мэрии Киева. /TOURBUS.RU

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